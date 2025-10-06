ブラトップが丸見え…TWICE・ジヒョ、“スケスケ大胆衣装”で溢れるボリューム感「えぐいって」【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのジヒョが、圧巻のスタイルでファンを釘付けにした。

ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、ホワイトのダメージ風トップスにカウ柄パンツを合わせてポーズを決めるジヒョの姿が収められている。トップスからはブラトップが透けて見え、グラマラスな体型を際立たせた。

この投稿を見たファンからは「爆ビジュで横転」「えぐいってー」「かわいい」「完璧体型」といったコメントが寄せられている。

（写真ージヒョInstagram）

なお、ジヒョが所属するTWICEは現在、6度目となるワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。さらに、デビュー10周年を迎えるTWICEは、10月10日にスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースする。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

