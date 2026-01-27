“食べ物吐き捨て”炎上が話題の大食いユーチューバー界隈、韓国ではバーガー10個食べて500万円寄付 | RBB TODAY

大食いを謳っていたあるユーチューバーが、一度口に入れた食べ物を飲み込まず、吐き出していたことが判明するなど、何かと騒がしい昨今。

暗い話題が先行する一方で、韓国では闘病中のファンに寄り添う善行が注目を集めている。

【画像】ツヤン「“奴隷”だった」

韓国トップユーチューバーの1人、ツヤンは1月26日、自身のYouTubeチャンネルに「バーガー1個で500万ウォン寄付？合計何個食べたのか？コメントを見てすぐ駆けつけました」と題した動画を投稿した。

（写真提供＝OSEN）ツヤン

動画でツヤンは、「以前アップしたタコの食べ動画のコメントを見て、マクドナルドの“幸運バーガー”（年末年始の期間限定メニュー）の大食い動画を撮ることを決めた」と切り出した。

ツヤンが言及したのは、13歳のファンが残したコメントだった。「手術してつらい時にツヤンの動画を見て乗り越えている。幸運バーガーは1つ買って食べるたびに100ウォン（約10円）ずつ寄付になると聞いた。大食い動画をしてくれないか。私と同じように病気の子どもたちが早く良くなってほしい」。ツヤンはこのお願いに応え、ハンバーガーの大食いに臨んだ。

ソウル・江東区にあるマクドナルドを訪れたツヤンは、「コメントをくれた子のおかげで、こういう取り組みを知った。毎年参加してみる」と語り、幸運バーガーを7個完食。撮影に同行したチームメンバーは3個を食べ、合計1000ウォン（約100円）を積み立てた。

（画像＝ツヤンYouTubeチャンネル）幸運バーガーを食べているツヤン

さらにツヤンは、チャンネル登録者数1300万人の達成を記念し、幸運バーガー1個当たり500万ウォン（約50万円）を独自に寄付する意思を明らかに。ソウルアサン病院・子ども病院に発展基金5000万ウォン（約500万円）を寄付した。

