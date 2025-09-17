King Gnu・井口理、結婚を発表！お相手は一般女性 | RBB TODAY

17日、King Gnuの井口理が公式ホームページにて、一般女性との結婚を発表した。

この日、井口は「秋晴の候、皆様におかれましては、益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます。」と結婚を報告。今後の活動については「今後は今まで以上に気を引き締めて、King Gnuの音楽やそれを聞いてくださる皆様への感謝を忘れず、より一層自分の活動と向き合っていきたいと思います。」と意気込みを語った。

結婚相手については「お相手の方は一般の方ですので温かく見守って頂ければ幸いです。今後とも応援の程、どうぞよろしくお願いいたします。」と明かした。井口の結婚報告に、ファンからは「ご幸せに！！」「おめでとう～ 嬉ししすぎる～！！」「ファンとしてこんなに嬉しい日はないです」「勝手ながらわたくし心の内はお祭り気分でございます」など、祝福の声が寄せられている。

※King Gnu『井口理より皆様へご報告』