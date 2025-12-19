ダウンタウン・松本人志、 大みそかに地上波復帰！BSよしもと「DOWNTOWN＋徹底解剖特番」放送決定 | RBB TODAY

12月31日15時30分より、BSよしもとで『大晦日の超緊急特番！今、話題のダウンタウンプラスを徹底解剖スペシャル』が放送される。同番組にはダウンタウンの松本人志が出演。2024年1月の芸能活動休止以降、初のテレビ番組出演となる。

同番組は、配信サービス「DOWNTOWN+」の魅力を紹介する特番。「DOWNTOWN+」に登録しないと観られないオリジナルコンテンツの見どころを厳選して届ける。番組では、生配信、大喜利、トーク、ロケ、スタジオ企画など多彩なラインナップの魅力に触れながら、「何が見られるのか」という疑問を一気に解決する。初めての方から利用中の方まで楽しめる構成で、DOWNTOWN+の魅力をわかりやすく紹介する。

松本は、2023年12月に報じられた週刊文春（文藝春秋）の記事を受け、2024年1月から活動を休止。2025年11月1日に配信サービス「DOWNTOWN+」がサービスを開始したのと同時に、芸能活動を再開していた。