「日韓王子様コラボ」「激アツ」TXT、King & Princeとの“眼福ショット”に反響殺到！【PHOTO】 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（以下、TXT）とKing & Princeによる日韓トップアイドルグループの共演が、話題を集めている。

TXTの日本公式Xは12月18日、「CDTVライブライブにて KingandPrinceさんとお会いしました ありがとうございました」というコメントとともに写真を公開した。

公開された写真は、12月15日に出演したTBS系音楽番組『CDTV ライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』のオフショット。TXTとKing & Princeが仲睦まじく並び、記念撮影する姿が収められている。

衣装は異なるものの、まるで同じグループかのような“全員イケメン”なビジュアルと雰囲気を放ち、日韓を代表するトップアイドル同士の共演に大きな注目が集まった。

この投稿を見たファンからは、「顔面強すぎグループ」「素敵すぎるコラボで眼福」「日韓王子様コラボ」「イケメンの大渋滞」「激アツ」など、熱い反応が相次いでいる。

（写真＝TOMORROW X TOGETHER日本公式X）TOMORROW X TOGETHERとKing & Prince

なお、TXTは現在日本ドームツアーを開催中で、12月27・28日にみずほPayPayドーム福岡、2026年1月21・22日に東京ドーム、2月7・8日に京セラドーム大阪で公演を行う予定だ。

