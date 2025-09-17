濃厚な味わいの“甘熟王”使用！セブンイレブン、バナナスムージーを9月23日から全国発売 | RBB TODAY

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、「セブンカフェ スムージー」から「バナナミルクスムージー」を9月23日より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。
同商品には、甘さとコクが特長のバナナの王様「甘熟王」を贅沢に使用している。また、アイスキューブには濃厚なミルクを使用。バナナ本来の甘く豊かな風味と、濃厚なミルクのコクが口いっぱいに広がる、こだわりのスムージーだ。価格は306円（税込330.48円）で、全国で販売される。
