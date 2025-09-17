ミスド、ブラックサンダー味の“猫型ドーナツ”が登場！明日より予約販売開始 | RBB TODAY

ダスキンが運営するミスタードーナツは、有楽製菓の人気菓子「ブラックサンダー」とのコラボレーション「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」として、ハロウィン仕様のドーナツを販売中。

衝撃!?焼きチョコブラックサンダーキャット テイクアウト 324円

今回、ミスドネットオーダーで受取前日までの予約注文限定ドーナツとして「衝撃!?焼きチョコブラックサンダーキャット」を発売する。予約開始は9月18日、商品受け渡しは10月1日から期間限定発売だ。

同商品はミスタードーナツ55周年記念商品として、5つのトッピングを使用して仕上げた。ハロウィンらしい猫の形に成型したサクサクのオールドファッション生地に、チョコフィリング、ゴールデントッピング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしている。さらにチョコレートをコーティングしてオーブンで焼き上げ、仕上げにチョコクランチとココナツをトッピング。衝撃の「ザクザク食感が楽しめる」ドーナツに仕上がった。

販売期間は10月1日から10月31日までのお渡し分まで。ネットオーダー予約注文開始日は9月18日からで、受け取り当日の注文はできない。受取前日までのネットオーダーでの予約注文で購入できる。価格は税込324円。

対象ショップはミスドネットオーダー実施店で、一部ショップを除く。ミスドネットオーダー限定商品のため店頭では販売していない。商品の注文はミスドネットオーダーウェブサイトもしくは「ミスタードーナツアプリ」から事前に注文すると、レジに並ばずに商品の受け取りが可能だ。