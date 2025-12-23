水着のサイズ合ってる…？韓国チアガール、規格外のスタイル“丸見せ”で視線強奪「ハンパないです」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国チアガールのキム・ヒョニョンが、大胆なプライベートSHOTでファンを釘付けにしている。

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

カクテルグラスや黒のハートの絵文字をキャプションに綴り、済州島で撮影した数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるホテルのプールとみられる場所でくつろぐキム・ヒョニョンが写っている。上下黒で統一したホルターネックの水着姿で、ボリューム抜群のプロポーションを惜しげもなく披露。かと思えば華奢な肩のラインや引き締まったウエストもあらわにし、多くのファンを虜にさせている。

投稿を目にしたファンからは、「めちゃくちゃ魅力的です！」「完璧」「アツすぎる…」「ハンパないです」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

なお、キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団に所属している。

