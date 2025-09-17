チョコプラ松尾、「素人はSNSをやるな」発言で炎上...批判の一方で“叩かれすぎ”の声も | RBB TODAY

お笑いコンビ・チョコレートプラネットの公式YouTubeチャンネル『チョコプラのウラ』が9月10日に更新され、動画内で松尾駿の「素人はSNSをやるな」という発言をめぐり、ネット上で議論が巻き起こっている。

この日の動画では、アインシュタイン・稲田直樹のインスタグラム不正アクセス事件が話題に取り上げられた。その中で松尾は「芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって」と発言。ネット上では「本当に言ったのですか？残念です」「かなり感じ悪い。芸能人ってそんな偉いんか？」「主語がデカいの典型例だ」など批判が相次ぎ、16日にはXで「チョコプラ松尾」というキーワードがトレンド入りした。

炎上を受け、チョコレートプラネットは該当動画を削除し、その他の動画のYouTubeコメント欄も閉鎖した。しかし17日時点でもXでは「チョコプラ・松尾」がトレンド入りし、「チョコプラの松尾さん、早く謝罪したほうがいいよ」「謝罪とかしてないの？」と発言の撤回や謝罪を求める声が寄せられている。一方で「松尾が叩かれすぎ」「気にしなくていい」「どうなってしまうのかな」といった“叩かれすぎ”を指摘する声も見られている。