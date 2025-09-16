 小栗旬、NHK『世界ふれあい街歩き』の語りを担当！ドジャースの本拠地・ロサンゼルスの魅力に迫る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

小栗旬、NHK『世界ふれあい街歩き』の語りを担当！ドジャースの本拠地・ロサンゼルスの魅力に迫る

エンタメ その他
注目記事
小栗旬©sai
  • 小栗旬©sai
  • 『世界ふれあい街歩き ロサンゼルスSP』（C）NHK
  • 『世界ふれあい街歩き ロサンゼルスSP』（C）NHK
  • 『世界ふれあい街歩き ロサンゼルスSP』（C）NHK
  • 『世界ふれあい街歩き ロサンゼルスSP』（C）NHK
  • 『世界ふれあい街歩き ロサンゼルスSP』（C）NHK
  • 『世界ふれあい街歩き ロサンゼルスSP』（C）NHK
  • 『世界ふれあい街歩き ロサンゼルスSP』（C）NHK

小栗旬「皆さんの勇気となって明日に繋がっていったら」…新型コロナに日本で初めて挑んだ者たちを描く『フロントライン』舞台挨拶 | RBB TODAY
画像
新型コロナ対応の実話を基に、困難に立ち向かう医療従事者の勇気と希望を描いた映画の公開舞台挨拶で、小栗旬は勇気と感謝のメッセージを伝えた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/13/231652.html続きを読む »

小栗旬、松坂桃李ら名シーン撮影の裏側！『フロントライン』豪華キャスト6名のメイキング映像が公開 | RBB TODAY
画像
新型コロナウイルスを題材にした映画「フロントライン」が観客動員85万人、興行収入11.6億円を突破し大ヒットを記録。小栗旬ら豪華キャスト陣のメイキング動画6種とメイキング写真が解禁され、撮影への真摯な向き合い方が明らかになった。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/02/232644.html続きを読む »

　17日夜8時からNHK BSP4Kで、23日夜9時からNHK BSで『世界ふれあい街歩き ロサンゼルスSP』（NHK）が放送される。語りは俳優・小栗旬が担当する。

『世界ふれあい街歩き ロサンゼルスSP』（C）NHK
『世界ふれあい街歩き ロサンゼルスSP』（C）NHK
『世界ふれあい街歩き ロサンゼルスSP』（C）NHK

　今回は、大谷翔平選手が大活躍するドジャースの本拠地・ロサンゼルスを特集したスペシャル版で、放送時間を拡大して届ける。

　番組では多様な移民文化に彩られた市の中心部・ダウンタウンをめぐる。LA っ子注目のファッション街や個性的なアーティスト地区、ドジャースファンが集まるお店、なぜか、アニメ好きな人々が集うリトルトーキョーなどを訪れる。出会ったのは、自由に楽しくたくましく生きるロサンゼルスの人たち。多様性と活力あふれる街の知られざる魅力に迫る。

『世界ふれあい街歩き ロサンゼルスSP』（C）NHK

　小栗は語りを担当した感想について「ロサンゼルスにいたことがありますが、基本的に車移動をしないといけないイメージだったので、ダウンタウンを歩くとこんなにいろんな所に行けるなんて知りませんでした。ものすごく気さくな人たちが次々に現れて、中でも靴修理の職人さんが素敵でした。『こういう技術は徐々になくなっていく』って寂しい言葉でしたけれど、多くのお客さんに愛されていて、まるで顔が人生を物語っているようでした」とコメント。

　「あと今回の街歩きで、やはり、ドジャースと共にダウンタウンは生きている感じがしましたね。自分がロサンゼルスにいた頃は、今ほど大谷選手は活躍していませんでしたが、今では本当にロサンゼルスの友人から大谷選手のことばかり連絡がくる。すごいなと思います。番組をご覧いただいたら確実に、ロサンゼルスのダウンタウンに行ってみたいと思っていただけるんじゃないかなと思います」と語った。


人間失格　太宰治と３人の女たち
￥2,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ミュージアム
￥300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

NHK（日本放送協会）

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top