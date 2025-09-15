 花澤香菜と小野賢章が離婚を発表「夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり」 | RBB TODAY
花澤香菜と小野賢章が離婚を発表「夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり」

（左）花澤香菜【撮影：こじへい】（右）小野賢章【写真：竹内みちまろ】
　14日、声優の花澤香菜が自身のインスタグラムを更新し、小野賢章との離婚を発表した。

　この日、花澤は小野と連名で「関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ」と書き出し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、 離婚しましたことを、ご報告致します。」と離婚を報告。理由については「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました。」と説明した。

　今後の活動については「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」と伝えた。

　花澤と小野の離婚発表を受け、Xでは「花澤香菜」がトレンド入り。ファンからは「あんなに惚気けてたのに、、、」「ぶん殴られたくらい脳に衝撃きた」「すごいラブラブなイメージだったからびっくり」など、驚きの声が上がっている。

　花澤は2003年にアニメ『LAST EXILE』のホリー・マドセイン役として声優デビュー。2012年にソロ歌手デビューし、2015年には日本武道館公演を行った。 『〈物語〉シリーズ』千石撫子役、『PSYCHO-PASS サイコパス』常守朱役のほか、『鬼滅の刃』甘露寺蜜璃役、『五等分の花嫁』中野一花役など話題作に出演している。2020年7月に花澤は自身のX（旧：Twitter）にて小野との結婚を発表していた。

　小野は1993年より子役として活動を始め、映画『ハリー・ポッター』シリーズではダニエル・ラドクリフの日本語吹き替えを担当したことにより声優としての活動もスタート。アニメ『黒子のバスケ』黒子テツヤ役、『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』ジョルノ・ジョバァーナ役、『アイドリッシュセブン』七瀬陸役などで知られる。

※花澤香菜と小野賢章の離婚報告（花澤香菜のインスタグラムより）


《平木昌宏》

