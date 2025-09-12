 たっぷりいちごが華やかな“イチゴの花畑パフェ”も！さっぽろオータムフェストに人気会員制パフェバー「Remake easy」が登場 | RBB TODAY
たっぷりいちごが華やかな“イチゴの花畑パフェ”も！さっぽろオータムフェストに人気会員制パフェバー「Remake easy」が登場

Remake easy（リメイクイージー）　イチゴの花畑パフェ
　Remake easy株式会社が運営する住所非公開の会員制パフェバー「Remake easy（リメイクイージー）」は、2025年9月12日から10月4日まで開催される「2025さっぽろオータムフェスト」に出店する。

　同イベントでは「北海道・札幌の食」をメインテーマとしたグルメイベントで、北海道産のフルーツをメイン食材としてオリジナルのメニュー5種類を販売する予定だ。

　会場は大通公園6丁目「食と音楽 奏かなデリシャス！」エリアで、開催期間は2025年9月12日から10月4日まで、開催時間は10時から20時30分（ラストオーダーは20時）となっている。

　今回は人気シグネチャーパフェである「イチゴの花畑パフェ」が登場する。フランボワーズのジュレ、ザクザクとしたクランブル、アマレットムース、ホワイトチョコレートムースに濃厚なバニラソフトがたっぷりのいちごが輝く宝石のような華やかなパフェで、仕上げに色鮮やかなナデシコの花と添えた花畑を彷彿させる同店を代表する伝説的パフェとなっている。

　また、店内には人気のシグネチャーパフェである「イチゴの花畑パフェ」、各店舗ごとのご当地パフェ、さらに旬の素材を活かした月替わりの季節限定パフェが提供される。


