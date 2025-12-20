赤楚衛二と日本ドラマで共演！IZ*ONE出身カン・ヘウォン、“反則級の美貌”に視線集中【PHOTO】 | RBB TODAY

ドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう』で赤楚衛二と共演するカン・ヘウォンが、眩しいビジュアルを披露した。

カン・ヘウォンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真でカン・ヘウォンは、透け感のあるパフスリーブのブラウスに、繊細な刺繍が施されたワンピースを着用。ミニ丈からすらりと伸びる美脚が際立ち、視線を引きつけている。

さらに、ガールズグループIZ*ONEとして活動していた当時、“ビジュアル担当”と称され注目を集めた透明感あふれる美貌は健在。上品さと可憐さを併せ持つルックスで、女優としての存在感も一層高めている。

この投稿を見たファンからは、「かわいい」「ドラマが楽しみ」「なんでこんなに綺麗なの？」「ドキドキが止まらない」といった反響が寄せられている。

（写真＝カン・ヘウォンInstagram）

なお、カン・ヘウォンが出演するドラマ『キンパとおにぎり』は、2026年1月12日よりテレビ東京で放送される。また、Netflixでも独占配信される予定だ。

◇カン・ヘウォン プロフィール

1999年7月5日生まれ。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。端正な顔立ちと抜群のスタイルで完璧なビジュアルを誇る一方、食べ物に目がないという意外な一面も。2021年4月のIZ*ONE解散後は女優として、ドラマ『青春ブロッサム』『少年時代 -恋と涙と青春と-』『善意の競争』などに出演した。

■【写真】カン・ヘウォン、“大胆”ヘソ出しSHOT

■【写真】「美の暴力」カン・ヘウォン、ミニスカート姿

■【写真】「清純グラマー」で再ブレイクしたIZ*ONEメンバー