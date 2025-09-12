佐々木恭子アナ、『サン！シャイン』レギュラー出演決定！『とくダネ！』卒業から15年ぶりに朝の顔に | RBB TODAY

フジテレビ佐々木恭子アナウンサーが同局系の朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月曜～金曜 朝8時14分～）に、29日からキャスターとしてレギュラー出演する。

左上から）武田鉄矢、カズレーザー(メイプル超合金)、谷原章介『サン！シャイン』（C）フジテレビ

『サン！シャイン』は、日々起こるニュースを徹底的に取材し、その深層を掘り下げるだけでなく、視聴者と喜怒哀楽をじっくり共有する「大人のため」のライブショーだ。3月31日のスタート以来、MC谷原章介を中心に、武田鉄矢、カズレーザー（メイプル超合金）、杉村太蔵といったスペシャルキャスター、さらに個性豊かなコメンテーター陣が、事件、政治、経済、国際情勢、生活情報まで幅広いニュースについて熱い議論を展開してきた。番組の特徴でもある「イラストボード」には、公式LINEを通じて寄せられるリアルな視聴者の意見や質問が描かれ「視聴者参加型番組」として独自のカラーを打ち出している。

左から）カズレーザー(メイプル超合金)、谷原章介、武田鉄矢『サン！シャイン』（C）フジテレビ

佐々木アナは、96年の入社以来『とくダネ！』や『ワイドナショー』など、多数の看板番組でキャスターとして活躍。今年7月には局次長に昇進も果たしている。その確かな活躍が評価され、同番組ではMC谷原章介と同い年（今年53歳）の“同級生タッグ”を組み、スタジオの議論をさらに深く盛り上げる。

【佐々木アナ コメント】

朝8時台の情報番組は、私にとって特別な想いのある時間帯です。社会人経験も、人間としてもまだまだ未熟なときに、20代半ばから10年間務めた『情報プレゼンター とくダネ！』を通して、ニュースで伝える事実の向こう側には、人の想いや人生そのものがあることを知りました。『とくダネ！』を卒業して、はや15年余。その間、親になり、齢を重ね、責任が増す日々の中で、もう一度この時間帯に発信者として場をいただくのは、この上ない喜びです。4月から既に始まっている『サン！シャイン』。ニュースの『事実』をプレゼンターが深堀りしながら、MCの谷原章介さん、スペシャルキャスターやコメンテーター、そして視聴者の皆さんのそれぞれの『私』視点が加わっていくLive感に、まずはついていくことを目標にし、さらに50代となった私の視点を臆せず言葉に変えていければ、と思っています。視聴者の方が何かニュースを自分ゴトとして考える材料にしていただけることを願って。そして、最後に…。せっかく言葉を使うなら、『言葉に愛を』―入社以来いつもそう掲げていた私自身の目標をもう一度自分に言い聞かせて、毎日の生放送、精一杯務めさせていただきます。