元NCTのテイル、性加害事件で懲役3年6カ月が確定　 | RBB TODAY

ボーイズグループNCT出身の歌手テイルが、性暴力犯罪の罪に問われ、懲役3年6カ月の実刑が確定した。

12月27日、韓国の法曹関係者によると最高裁第1部は性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反（特殊準強姦）の罪で起訴されたテイルと、共犯のイ氏、ホン氏が提出していた上告をすべて棄却したという。これにより、原審の実刑判決がそのまま確定した。

裁判所は実刑判決とともに、40時間の性暴力治療プログラムの履修、さらに児童・青少年および障害者関連機関への5年間の就業制限も命じた。

（写真提供＝OSEN）テイル

テイルらは昨年6月、酒に酔った外国人女性を性的に暴行したとして裁判にかけられていた。1審裁判部は昨年7月、「被害者が抵抗できない状態を利用して犯行に及んでおり、罪質が極めて悪い」と判断し、テイルと共犯者2人に懲役3年6カ月を言い渡し、法廷で身柄を拘束した。

テイルは控訴審の最終弁論で、すべての容疑を認めた上で、「自分のすべての罪を認め、深く反省している。被害者の傷を回復させることはできないが、心からお詫び申し上げる」と述べた。しかし裁判所は、犯行の重大性や被害回復がなされていない点などを考慮し、減刑理由としては受け入れなかった。

◇テイル プロフィール

1994年6月14日生まれ、本名ムン・テイル。2013年にSMエンターテインメントに入り、約3年半、練習生として過ごした。2016年4月にボーイズグループNCTの初ユニット「NCT U」のメンバーとしてデビュー。同年7月には「NCT 127」のメンバーとしてもデビューした。2021年7月、インスタ開設から1時間45分でフォロワー100万人を突破し、当時のギネス記録を更新した。2024年8月、性犯罪関連の刑事事件で提訴された事実が確認され、グループ脱退が発表された。

