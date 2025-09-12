顔イジってない！活動休止から約1カ月、より一層大胆になった2NE1パク・ボムの多面的魅力 | RBB TODAY

2NE1のパク・ボムが活動休止からおよそ1カ月、近況を公開した。

パク・ボムは9月11日午後、自身のインスタグラムに「家の前で、今」というコメントとともに写真を投稿。公開されたのは、穏やかな日々を送る彼女の姿だった。グレーのノースリーブに華やかなメイクとネックレスを合わせ、風に吹かれて髪がすべて後ろに流れたことで、鮮やかな顔立ちがいっそう際立って見える。

特に目を引いたのは、大胆なメイクだ。赤いリップでふっくらとした唇を際立たせ、長く引いたアイラインで大きな瞳を強調。太めの眉やピンク系のアイシャドウとチークが加わり、日常の一枚ながらまるでステージ上のような華やかさを漂わせている。なお、インスタグラム投稿がしばしば「フィルターで加工しているのでは」と話題になるパク・ボムだが、本人は一貫して否定してきた。

また、この日の写真は、前日に公開された映像とはまったく異なる雰囲気だった点でも注目を集めた。前日には黒のノースリーブトップにボブヘアで美貌を披露。その時はオーバーリップや目元を強調したメイクではあったが、色味の組み合わせは比較的落ち着いていた。わずか1日で全く異なる印象を見せ、多彩な魅力を発信している。

所属事務所D-NATIONは先月6日、「パク・ボムは今後の2NE1の活動に参加できない。医師から十分な休息と安静が必要だとの診断を受け、深い協議の末、やむを得ず決定した」と発表している。活動休止中ではあるが、パク・ボムはSNSを通じて健在ぶりを示し続けている。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。

