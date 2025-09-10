坂口健太郎、永野芽郁の名も出た三角関係報道にネットで動揺の声も | RBB TODAY

10日、総合週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）が俳優・坂口健太郎と女優・永野芽郁、坂口と交際中の一般女性との「三角関係」を報じた。報道を受け、X上では「永野芽郁」がトレンド入りし、驚きの声が広がっている。
9日、同誌は坂口が3歳年上のヘアメイクと都内マンションで同棲関係にあることを報じていた。そして本日、同誌は「《永野芽郁と三角関係》坂口健太郎のドロ沼同棲生活【スクープ撮】」と題した記事を公開し、坂口が永野と三角関係にあると伝えた。
同誌が今年4月に永野と俳優・田中圭との不倫疑惑を報道。これに対し、田中および永野の所属事務所は不倫関係を否定していた。永野は自身がパーソナリティーを務める「永野芽郁のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）にて「たくさんのご心配とご迷惑をおかけしています。本当にごめんなさい。誤解を招くような軽率な行動をしたこと、心から反省しています」と謝罪していた。その後、しばらくSNSでの発信は途絶えていたものの、7月末には約3か月半ぶりに自身のインスタグラムを更新し、カナダ・モントリオールで開催された第29回ファンタジア映画祭に参加したことを報告していた。
今回の報道を受け、ネット上では「ここに来てまた永野芽郁さんも絡んでくるのか…」「もう心が追いつかない」「落ち着いたと思ったらここにきてまた永野芽郁か」「めいちゃん応援してたから、気持ちが色々追いつけない」など、動揺の声が相次いでいる。また、日本国内だけでなく、韓国ファンの間でもニュースが急速に拡散している。
