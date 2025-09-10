「どうか嘘であってほしい」と動揺も　坂口健太郎の“同棲報道”に韓国ファンの反応は真っ二つ | RBB TODAY

韓国で熱い人気を集めている俳優の坂口健太郎が、週刊誌を通じて同棲説に巻き込まれた。

予期せぬ私生活報道に韓国ファンも大きな衝撃を受けた様子だ。

一方で、事実であればプライバシーを守るべきだという声も上がっている。

日本メディアの報道によると、坂口健太郎は3歳年上の女性と共に生活している姿を目撃されたという。この女性は1988年生まれで、現在はヘアメイク関連の仕事に従事していると伝えられている。

1991年生まれの坂口健太郎より3歳年上という点がさらに注目を集めた。

報道は、2人が今年8月から一緒に生活している場面が目撃されたとして、事実上「同棲説」を裏付ける状況を伝えている。日本国内だけでなく、韓国ファンの間でもニュースが急速に拡散し、衝撃と戸惑いを隠せない反応が相次いでいる。

（写真提供＝OSEN）坂口健太郎

特に坂口健太郎は最近、韓国でさまざまな活動を展開し、「最も人気のある日本人俳優1位」として挙げられていたことから、今回のニュースは韓国ファンにとっても大きな波紋を呼んだ。

一部のファンは「事実でないことを願う」「健太郎の同棲説ってどういうこと？」と驚きを示し、また別のファンは「俳優のプライバシーは尊重すべき」「幸せなら応援するだけ」と相反する意見を述べている。

坂口健太郎は、韓国との縁も深い。訪韓時には韓国語で直接あいさつをし、バラエティやインタビューでも謙虚で礼儀正しい姿を見せ、韓国ファンから絶賛を受けた。

また、韓国女優イ・セヨンと共演した日韓合作ドラマ『愛のあとにくるもの』でも大きな人気を得てファン層を広げた。

（写真提供＝OSEN）坂口健太郎

さらに最近では、9月3日午後にソウル聖水洞の「IICOMBINED」新社屋で開かれた「HAUS NOWHERE SEOUL」オープン記念フォトウォールイベントに参加するなど、活発な活動を続けている。日韓を行き来し精力的に活動していた矢先の同棲説報道は、大きな驚きを呼んでいる。

所属事務所の公式立場が伝えられていないなか、韓国のファンは「どうか嘘であってほしい」という反応と、「俳優の私生活は守るべきだ」という意見で鋭く対立している。

今回の同棲説が彼の活動やファンダムにどのような影響を及ぼすのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

