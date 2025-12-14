SHINee・キー、違法医療疑惑の“点滴師”にブランド物をプレゼント？親交の“証拠”続出も沈黙貫く | RBB TODAY

ボーイズグループSHINeeのメンバー、キーがタレントのパク・ナレに違法医療行為をしたという疑惑を受けている「注射おばさん」A氏との親交の噂に困惑している。

最近、ネット上でA氏が過去に自身のSNSに公開したキーとの親交を示す投稿が話題になっている。

キー

この日公開された写真のなかには、キーとA氏のメッセージの内容が含まれている。「SHINee（キー）」と表示された人物は、A氏に「ただただありがとう（泣）」と高価なブランド物のネックレスをプレゼントとして送った。

（写真＝A氏 SNS）

（写真＝A氏 SNS）

また、A氏がもらったキーの2ndソロフルアルバム『Gasoline』のサインCDも公開された。CDには、「なぜCDをあげたと思ったんだろう（笑）いつもよくしてくれてありがとう」という文章が書かれている。

これに先立ち、パク・ナレはA氏に違法の点滴を受けたという疑惑が提起された。A氏は自分が中国・内モンゴルにある医大出身だと主張したが、韓国の医師免許を所持していないことが議論になった。

この過程で、A氏のSNSでキーとのメッセージや、彼のペットの写真などが捉えられたなか、現在キーはこの件について、沈黙を貫いている。

◇キー プロフィール

1991年9月23日生まれ。本名キム・キボム。15歳のときに受けたSMエンターテインメントの全国ツアーオーディションに参加し、8000人の中からたった一人合格。大邱（テグ）市出身で地元の高校に通っていたため、毎週末200km以上離れたソウルの事務所まで通いながら練習生時代を過ごした。歌やダンスはもちろん、演技やMCでも才能を発揮しており、さらにはファッションアイテムのリメイクも得意。SHINeeのコンサートでは実際に衣装のデザインを手掛けるなど、音楽の分野にとどまらない多彩な魅力で人気を集めている。

■【写真】愛犬に自宅映像…キー、違法医療疑惑の点滴師とつながり？

■“違法医療疑惑”のパク・ナレをめぐる騒動拡大…次々と名前が挙がるスターたち

■SHINee・オンユ、“違法医療疑惑”の点滴師との親交を釈明