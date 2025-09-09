 蓬莱舞、しなやかボディライン魅せる！“オトナな姿”を収めたデジタル写真集が発売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

蓬莱舞、しなやかボディライン魅せる！“オトナな姿”を収めたデジタル写真集が発売

エンタメ グラビア
注目記事
『無口なヴィーナス』（C）ワニブックス
  • 『無口なヴィーナス』（C）ワニブックス
  • 『無口なヴィーナス』（C）ワニブックス
  • 『無口なヴィーナス』（C）ワニブックス
  • 『無口なヴィーナス』（C）ワニブックス

蓬莱舞、脱ぎかけショーパンにビキニ姿で“19歳”の美ボディあらわに | RBB TODAY
画像
蓬莱舞がデジタル写真集『旬撮GIRL Vol.24』で浴衣とビキニ姿を披露。大人っぽいバケーションテーマで、少女のあどけなさと色香が交錯するショットが話題に。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/06/231212.html続きを読む »

蓬莱舞、デジタル写真集でより大人っぽく、より色っぽく… | RBB TODAY
画像
25日にデジタル写真集『See eye to eye』（集英社）を発売した蓬莱舞。そのオフショットが27日更新のインスタグラムで公開され、ネット上で注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/28/224796.html続きを読む »

　8日、女優でグラビアアイドルの蓬莱舞のデジタル限定写真集『無口なヴィーナス』（ワニブックス）が発売された。

『無口なヴィーナス』（C）ワニブックス

　蓬莱は2006年生まれの19歳。2022年に「制コレ22」でグランプリを受賞。『外道の歌』(DMM TV)、『MADDER その事件、ワタシが犯人です』(カンテレ、フジテレビ)、『死ぬほど愛して』（ABEMA）に出演するなど、女優としても活動している。

『無口なヴィーナス』（C）ワニブックス

　同作はそんな蓬莱の"美"を追求し、自然体でありながらも美しいオトナな姿を収めた。白い柔肌、抜群のプロポーションが際立つ作品となっている。蓬莱は「今回は今までで1番大人っぽく撮って頂きました。赤や青、ピンク、黒など色々な色の衣装で撮影したのでそれぞれ違った表情や世界観を楽しんで頂けたら嬉しいです。今作は美を追求したということで今までと違う成長した姿を見て頂けますように。皆さん是非ご覧下さい。」とコメントしている。

『無口なヴィーナス』（C）ワニブックス

【デジタル限定】蓬莱舞 写真集 『 無口なヴィーナス 』 (ワニブックス デジタル写真集)
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
蓬莱舞「加速する美しさの成長速度」【週チャンデジグラ】
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
蓬莱舞1st写真集『あいまい』 YJ PHOTO BOOK
￥2,970
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top