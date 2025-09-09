 eスポーツチーム加入で話題の麻倉瑞季、“プロゲーマー女子”グラビアで肉感ボディ披露！ | RBB TODAY
eスポーツチーム加入で話題の麻倉瑞季、“プロゲーマー女子”グラビアで肉感ボディ披露！

麻倉瑞季　撮影:田中智久 ヘアメイク:海瀬志津奈(JULLY) スタイリング:沼田実咲(ミタケイショウ)
　麻倉瑞季が、26日発売の『週刊SPA！』1月2・9日号（扶桑社）のグラビアコーナー「このあと、どうする？」に登場している。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/12/27/215439.html続きを読む »

迫力のIカップを武器に、グラビア界で躍進を遂げる麻倉瑞季。5日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場し、自慢の豊満ボディを惜しみなく披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/03/05/217638.html続きを読む »

　9日発売の週刊SPA! 9月16・23日合併号（扶桑社）のグラビア企画「美女地図」に麻倉瑞季が登場した。

麻倉瑞季　撮影:田中智久 ヘアメイク:海瀬志津奈(JULLY) スタイリング:沼田実咲(ミタケイショウ)

　2002年生まれで現在23歳の麻倉。2022年にミスマガジン2022ヤングマガジン賞受賞後、2023年には映画『さよならエリュマントス』に出演するなど活動の幅を広げてきた。2024年には写真展プロジェクト「undying」を制作。2025年1月にはオンライン大学「ZEN大学」に合格したほか、eスポーツチーム『La VISION。』に加入し話題となった。

　同企画では、麻倉が「プロゲーマー女子グラビア」に挑戦。「Iカップ肉感ボディ」で大きな胸に闘志を抱き、コマンド入力で「ガード不能のSEXY波動拳！」を放つという設定で撮影された。

　グラビアン魂では、　スレンダーボディでJカップという抜群のスタイルを誇る白川愛梨が登場。美大出身のグラビアアイドルにとって忘れられない受験勉強の思い出の一つである石膏像のデッサンをテーマに撮影が行われた。

紅羽りお × 鈴木涼美　撮影:青山裕企 ヘアメイク:田中あゆ美 スタイリング:海瀬志津奈(JULLY)
紅羽りお × 鈴木涼美　撮影:青山裕企 ヘアメイク:田中あゆ美 スタイリング:海瀬志津奈(JULLY)

　「このあと、どうする？」企画では、紅羽りお×鈴木涼美のコラボレーションが実現。芥川賞候補となった『ギフテッド』などで知られる作家・鈴木涼美が手掛けた書き下ろしシナリオを、元保育士の経歴を持つコスプレイヤー・紅羽りおが大胆に体現している。


週刊SPA!(スパ!) 2025年 09/16・23合併号 [雑誌] 週刊SPA！ (デジタル雑誌)
￥660
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【デジタル限定】麻倉瑞季 写真集 『 瑞季って、可愛いんだよな 』 (ワニブックス デジタル写真集)
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

