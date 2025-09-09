eスポーツチーム加入で話題の麻倉瑞季、“プロゲーマー女子”グラビアで肉感ボディ披露！ | RBB TODAY

9日発売の週刊SPA! 9月16・23日合併号（扶桑社）のグラビア企画「美女地図」に麻倉瑞季が登場した。

麻倉瑞季 撮影:田中智久 ヘアメイク:海瀬志津奈(JULLY) スタイリング:沼田実咲(ミタケイショウ)

2002年生まれで現在23歳の麻倉。2022年にミスマガジン2022ヤングマガジン賞受賞後、2023年には映画『さよならエリュマントス』に出演するなど活動の幅を広げてきた。2024年には写真展プロジェクト「undying」を制作。2025年1月にはオンライン大学「ZEN大学」に合格したほか、eスポーツチーム『La VISION。』に加入し話題となった。

同企画では、麻倉が「プロゲーマー女子グラビア」に挑戦。「Iカップ肉感ボディ」で大きな胸に闘志を抱き、コマンド入力で「ガード不能のSEXY波動拳！」を放つという設定で撮影された。

白川愛梨 撮影:中山雅文 ヘアメイク:ChiNa スタイリング:毛塚由恵

グラビアン魂では、 スレンダーボディでJカップという抜群のスタイルを誇る白川愛梨が登場。美大出身のグラビアアイドルにとって忘れられない受験勉強の思い出の一つである石膏像のデッサンをテーマに撮影が行われた。

紅羽りお × 鈴木涼美 撮影:青山裕企 ヘアメイク:田中あゆ美 スタイリング:海瀬志津奈(JULLY)

「このあと、どうする？」企画では、紅羽りお×鈴木涼美のコラボレーションが実現。芥川賞候補となった『ギフテッド』などで知られる作家・鈴木涼美が手掛けた書き下ろしシナリオを、元保育士の経歴を持つコスプレイヤー・紅羽りおが大胆に体現している。