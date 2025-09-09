 “マシュマロヒップの天使”小池里奈、ふんわり色白ボディのセクシーショット公開！ | RBB TODAY
“マシュマロヒップの天使”小池里奈、ふんわり色白ボディのセクシーショット公開！

小池里奈(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎前 康輔

　小池は1993年生まれの32歳。2004年にテレビドラマ『美少女戦士セーラームーン』に出演し、芸能界デビュー。その後は役者、タレント、グラビアアイドルなど多岐にわたって活躍し、幅広い世代から支持を得た。2017年に一時活動を休止するが、復帰。2024年にデビュー20周年を迎えた。同誌では透明感あふれる柔肌が印象的なグラビアを披露している。また、同誌にはメイキング動画を収録した付録DVDも同封されている。

山田かな(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎小塚毅之
山田かな(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎小塚毅之

　理系の大学を卒業後に会社員などを経て、女優、グラドルとして活動している山田かなが『FLASH』に登場。営業の外回り中に部下を誘惑する女性上司、という設定のもと、妖艶さあふれるグラビアを披露している。インタビューでは「好きな男性のタイプ5つ」についてユニークに語っている。

神喜ミア(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎吉場正和
神喜ミア(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎吉場正和

　SNSでグラビアを披露し話題を呼ぶ神喜ミアが『FLASH』に登場。初の撮りおろしに臨んだ。本人も「お尻とクビレには自信があります」と語るように、20歳の女子大生の鮮烈なプロポーションは必見だ。また同誌にはメイキング動画を収録した付録DVDも同封されている。

土田優空(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎矢西誠二
土田優空(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎矢西誠二

　20歳の新星グラドル・土田優空が『FLASH』に初登場。土田は持ち前のマシュマロボディと迫力満点のバスト、親しみやすい柔らかな笑顔が印象的なグラビアを披露している。

ミスFLASH2026ファイナリスト(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎木村哲夫

　一方、今年5月から開催中のミスFLASH2026オーディションでは、セミファイナルステージを突破した15名にチャレンジバトルを勝ち抜いた5名を加えた20名のファイナリストが決定。書泉オンラインショップでの誌面争奪企画ランキング順に掲載され、1位は八束くるみ、2位は板野優花、3位は綺美おとが獲得した。メモリアルな20代目グランプリの行方に注目が集まっている。


《アルファ村上》

