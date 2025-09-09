バスケ女子・すみぽん、鮮やか三角ビキニで美ボディ披露！ | RBB TODAY

9日、『FLASH』最新号（光文社）が発売された。表紙と巻頭ページには、バスケタレントとして活躍し、SNS総フォロワー数が200万人超えのすみぽん（高倉葵）が登場している。

『週刊FLASH』9月9日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

すみぽんは愛知県出身の24歳。バスケタレントとして活躍し、SNS総フォロワー数は200万人超えを誇る。縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」で配信中の「Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説」にて、新テーマ「不動産業界の裏」に裏都市伝説ブローカーとして出演している。

すみぽん（高倉菫）(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎佐々木大輔（SIGNO）

同誌では4種類のビキニに身を包み、可愛らしい笑顔はもちろん、随所に見せる艶やかさが印象的なグラビアを7ページにわたって披露。鮮やかなピンクの水着をまとい海ではしゃいでいるカットや、パステルカラーの緑と黄色の爽やかな水着を着て美谷間際立つカットなど、見どころ満載なグラビアに仕上がっている。また、メイキング動画を収録した付録DVDも同封される。