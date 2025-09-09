バスケ女子・すみぽん、鮮やか三角ビキニで美ボディ披露！ | RBB TODAY

バスケ美女・すみぽん、天使すぎるグラビア披露！ 麒麟・田村裕書き下ろしの“妄想デート”体現 | RBB TODAY
SNS総フォロワー数200万人超えのバスケタレント・すみぽんが、5月27日発売の『週刊SPA!』最新号（扶桑社）に登場。人気企画「このあと、どうする？」にて、“バス停の天使”に扮し、誌面を飾っている。
バスケ女子・すみぽん、濡れ髪×ビキニで色気溢れる姿「なにこの表情」「やば！！！！」 | RBB TODAY
“バスケ好きタレント”として知られるすみぽん（高倉菫）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。FLASHデジタル写真集『すみぽん（高倉菫）Can’t stop loving you』（光文社）のオフショ動画を公開した。
9日、『FLASH』最新号（光文社）が発売された。表紙と巻頭ページには、バスケタレントとして活躍し、SNS総フォロワー数が200万人超えのすみぽん（高倉葵）が登場している。
すみぽんは愛知県出身の24歳。バスケタレントとして活躍し、SNS総フォロワー数は200万人超えを誇る。縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」で配信中の「Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説」にて、新テーマ「不動産業界の裏」に裏都市伝説ブローカーとして出演している。
同誌では4種類のビキニに身を包み、可愛らしい笑顔はもちろん、随所に見せる艶やかさが印象的なグラビアを7ページにわたって披露。鮮やかなピンクの水着をまとい海ではしゃいでいるカットや、パステルカラーの緑と黄色の爽やかな水着を着て美谷間際立つカットなど、見どころ満載なグラビアに仕上がっている。また、メイキング動画を収録した付録DVDも同封される。