『ようかい体操第一』から11年！Dream5・大原優乃＆高野洸＆日比美思の“再集結”ライブが生配信決定！ | RBB TODAY

16日、Dream5の大原優乃、高野洸、日比美思による約9年ぶりの再集結イベント「Dream5 15th Limited Event 2025」が、ライブ・イベント配信専門プラットフォーム「sheeta Live Stream」にて独占生中継される。

さらに配信チケット購入者の中から抽選で10名に、出演メンバー3名の直筆サイン入りグッズをプレゼントするキャンペーンも実施される。

Dream5は、2009年にNHK『天才てれびくんMAX』から誕生したダンス&ボーカルユニットだ。2014年にはアニメ「妖怪ウォッチ」のエンディングテーマ「ようかい体操第一」を歌い大ヒットさせ、同年の「NHK紅白歌合戦」や「レコード大賞」にも出演するなど社会現象を巻き起こした。

同イベントは、Dream5の大原優乃、高野洸、日比美思が約9年ぶりに揃う一日限りのスペシャルステージとなる。当時の楽曲パフォーマンスやここでしか聞けないトーク企画などを通して、ファンと共に特別な時間を過ごす。

大原は「有難いことに、私たちの想像を超えるほど多くの反響をいただきました。1人でも多くの方と、この日限りの特別な時間を共有できるよう、生配信が決定いたしました。ぜひ配信を通して、同じ時間を楽しんでいただけたら幸いです。この時間が、皆様の記憶に残るひとときとなりますように」とコメントした。

高野は「およそ9年ぶりにメンバー3人が揃います！当時応援してくれていた方から今追ってくれている方まで、色んな方に楽しんでもらいたい。基本愉快で時々エモい。そんなイベントになると思います。配信でも全国の皆様のことをお待ちしております！」と語った。

日比は「イベントの開催決定ということに胸がいっぱいでしたが、更に配信もさせていただくことになりました！やった！ばんざい！久しぶりに集まる三人の和気藹々な姿を是非、配信でもご覧ください！お待ちしております」と述べた。

配信は11月16日18時から開始され、見逃し配信は同日18時から11月23日23時59分までの7日間視聴可能となっている。配信チケット価格は4000円（税抜）で、冒頭部分は 一部無料配信もされる。