元乃木坂46・堀未央奈、2026年カレンダー発売決定！20代ラストを“ガーリー”な世界観で彩る | RBB TODAY

元乃木坂46の堀未央奈が、2026年カレンダー『堀未央奈 2026 カレンダー』（わくわく製作所）を11月29日に発売することが決定した。完全撮り下ろしで構成された同作のテーマは「フェアリー×ガーリー」。ページをめくるたびに魅力が溢れる一冊となっている。
発売を記念して、発売記念イベントが発売日同日となる11月29日にHMV &BOOKS 渋谷店、12月6日に紀伊國屋書店グランフロント大阪店にて開催される。商品の価格は3300円（税抜3000円）、A5・28P（卓上タイプ）となっている。さらにファンクラブで購入すると、ファンクラブ限定特典として「生写真」が付く。予約受付期間は2025年11月5日15時から2025年11月16日23時59分まで。
堀は「2026年は20代ラストイヤーということもあり、人として強さの中にある柔らかさをより大切にしていきたいという意味も込めてフェアリー×ガーリーをテーマにふんわりと柔らかい世界観のカレンダーを制作しました。アップスタイルやメガネなど今まであまりしたことのないヘアメイクにも挑戦しているのでそちらも是非、注目していただきたいです！」とコメントした。
