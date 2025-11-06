RIIZE、クロックスと“アクティブ＆ドレッシーな冬”を演出！11月6日から新キャンペーンがスタート | RBB TODAY

RIIZEとカジュアルフットウェアブランド「クロックス」が、冬のキャンペーンをスタートする。

レディース、メンズ、キッズ向けの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、ジャパンアンバサダーを務めるRIIZEによる冬のキャンペーンを、11月6日（木）から開始すると発表した。

イルミネーションや温泉旅行、ウィンタースポーツなどが楽しくなるこれからの季節を、RIIZE × crocsとともにさらに特別なものにするべく、新たなコンテンツを展開。冬もクロックスを履いてアクティブに過ごすRIIZEの姿を収めたキャンペーン動画やビジュアルに加え、メンバーが冬のスタイリングのこだわりや、お気に入りのファッションで楽しみたいことを語るインタビュー動画も公開された。

キャンペーン動画は特設ページのほか、全国のクロックスブランドストアおよびABC-MART GRAND STAGEを含むクロックス取扱店舗、ムラサキスポーツ取扱店舗、さらにクロックス公式SNSでも順次公開予定だ。

キャンペーン動画＆ビジュアル

今回のキャンペーンに合わせて特設サイトや店頭で公開される動画では、ロングコートやダウンジャケット、ニットなど、カジュアルからモードまで幅広い冬のスタイリングにクロックスを合わせ、アクティブに過ごすRIIZEの姿が描かれている。

撮影は屋内アミューズメントパークで行われた。ニット帽やダウンジャケット、もこもこのライナー付きクラシック クロッグなど、カジュアルな冬の装いで登場したRIIZEのメンバーたちは、監督からの細かな指示にも柔軟に対応し、終始和やかな雰囲気で撮影が進んだ。

ショウタロウ＆ウォンビン、ソヒ＆ウンソクがゴーカートに乗って熱いレースを繰り広げる横で、ソンチャンとアントンが旗を振って応援。撮影の合間には、クレーンゲームで遊ぶソンチャンとアントン、パンチングマシンに挑戦するショウタロウとウンソクなど、メンバーの仲の良い姿も見られた。

撮影後半では一転して、ドレスアップしたメンバーが大人の魅力を披露。全身を黒でまとめつつ首元や足元にファーを取り入れたり、レオパード柄のニットに高級感のあるベルベット素材のベイクロッグを合わせたりなど、クールでありながら遊び心を感じさせるスタイリングでムーディーな空間を演出した。ビリヤードを楽しんだり、クロックスにジビッツ™チャームをカスタマイズする姿も見どころの一つだ。

撮影の合間にも、メンバー同士がビリヤードをしたり談笑したりと、オンもオフも仲の良いRIIZEの様子を収めたメイキング映像や、スタイリングのポイント、この冬に楽しみたいことを語るインタビュー動画も注目だ。

キャンペーン着用商品概要

快適な履き心地で支持され続け、毎年世界中で1億足以上の販売実績を誇るクロックスを代表するアイコン「クラシック クロッグ」。大胆なウェーブが効いたソールと、トレンド感のある約6cmの厚底が特徴的な「クロックス クラシック ベイ クロッグ」。さらに、暖かくふわふわのライナーで快適な履き心地を実現した「クラシック ラインド クロッグ」「クロックス ベイ ラインド クロッグ」、そしてベルベット素材をフットウェア全体にあしらい、上品で高級感のある「クロックス ベイ ベルベット クロッグ」も、ウィンターシーズン限定で登場する。

バリエーション豊かなフットウェアをキャンバスに、クリスマスツリーやジンジャークッキー、サンタ帽をかぶった巨大なクマのぬいぐるみなど、ジビッツ™ チャームで自由にカスタマイズすれば、足元から季節感を楽しめる一足に仕上がる。

撮影後のインタビュー

今回の撮影はクラシック クロッグを履いた冬のカジュアルなコーディネートだったが、お気に入りのポイントはどこか？

アントン：落ち着いたブラウンカラーのロングコートに冬を感じるニット帽、そしてホワイトのクラシック クロッグでコーデに軽やかさをプラスしてみました。大人っぽさとカジュアルさがミックスしたところが 一番お気に入りです。

ソヒ：ダウンとデニムで冬らしいスタイリングをして、クリスマスツリーやジンジャークッキーなどのジビッツ™ チャームをたくさんつけて、クラシック クロッグと組み合わせてみました！

ソンチャン：僕は深みのあるカラーに合わせて、足元もブラックのクラシック クロッグで統一感を出してみました！落ち着いた感じにしつつも、アクセントに星のジビッツ™ チャームをたくさんつけたところもお気に入りです。

クラシック ベイ クロッグを履いてモードなスタイリングにもチャレンジしたが、お気に入りのポイントを教えてほしい。

ウォンビン：ロングコートにあえてファー付きのベイ クロッグをあわせたところがポイントです。ハイカットスニーカーやブーツをよく履くのですが、クロックスにすることで新鮮さもあり、楽にトレーニングウェアに合わせてもとても似合いそうです。

ウンソク：オールブラックで全身をまとめつつ首元と足元にはファーを取り入れ、冬らしさを演出してみました。ベイ クロッグは中もモコモコしていて、冬や夏でも、愛用して履いていただけると思います。

ショウタロウ：僕はこのレオパードのニットに映えるビビットなピンクのベイ クロッグがかわいくてお気に入りです。クロックスは冬にピッタリなベルベット素材で高級感もあり、ニットやファーに合わせやすいな、というふうに個人的に思いました。

お気に入りのポイントが詰まったスタイリングで、この冬楽しみたいことや、お出かけしたい場所を教えてほしい。

アントン：冬にはやっぱり履き心地の良い靴を履きたくなるので、特に僕はさっき履いたホワイトクラシック クロッグにファーがあったので、冬にはやっぱりこういうものが履けたらいいなと思っていました。今年の冬にも、メンバーたちと一緒にスキーなどのアクティビティをできたら嬉しいです。

ウォンビン：（クラシック ベイ クロッグは）とてもスタイリッシュで暖かいので冬はなんだか、動きやすいジャージと今日みたいなコートを合わせて、気軽に遊びに行きたいです。

ウンソク：僕は暖かく着込んで、スキー場に行きたいですね。僕はスキーが好きなので。

ソヒ：動きやすいクロックスを履いて、有名な観光地をまわって美味しいものを食べたり、温泉も必ず行ってみたいです。

ソンチャン：やっぱり（ジビッツ™ チャームが）星模様なので、夜に星を見に行きたいと思います。

ショウタロウ：このクロックスがまさに暖かくて、包み込まれたような感じがあるので、僕は寒い冬に北海道や新潟にこのクロックスを履いていきたいな、というふうに思いました。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

