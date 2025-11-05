「光コラボアワード2025」発表！総合満足度は「enひかり」、10Gは「So-net 光」が最優秀賞受賞 | RBB TODAY

イードは、満足度の高い光コラボサービスを選ぶ「光コラボアワード2025」の結果を発表した。今回の調査は、光コラボレーション利用者2,964人に対して実施。総合満足度では、縁人の提供する「enひかり」が最優秀賞、「AsahiNet 光」が優秀賞を獲得した。

「enひかり」は総合満足度のほか、「回線スピードの部」「継続意向の部」でも最優秀賞となり、今回の調査でエントリーが目立つ結果となった。また、回線品質の部では「AsahiNet 光」が最優秀賞を、10ギガサービス総合満足度では「So-net 光」が最優秀賞を獲得した。

ランキング詳細は次の通り。

■総合満足度

最優秀賞：enひかり ・優秀賞：AsahiNet 光

■回線品質の部

最優秀賞：AsahiNet 光 ・優秀賞：enひかり

■回線スピードの部

最優秀賞：enひかり ・優秀賞：とくとくBB光、AsahiNet 光

■カスタマーサポートの部

最優秀賞：AsahiNet 光 ・優秀賞：enひかり

■長期契約の部

最優秀賞：ドコモ光 ・優秀賞：SoftBank 光

■継続意向の部

最優秀賞：enひかり ・優秀賞：ドコモ光

■セキュリティーサービスの部

最優秀賞：ドコモ光 ・優秀賞：SoftBank 光

■オンラインゲームの部（※）

最優秀賞：SoftBank 光、ビッグローブ光

■10ギガサービス総合満足度

最優秀賞：So-net 光 ・優秀賞：ドコモ光

（※）評価基準（各ブランドで回線をオンラインゲームで利用している人数）を満たすブランドが3社のみであり、うち2ブランドが同率で1位となった。このため、最優秀賞のみを発表し、優秀賞の設定は行っていない。