 「光コラボアワード2025」発表！総合満足度は「enひかり」、10Gは「So-net 光」が最優秀賞受賞 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム IT・デジタル その他 記事

「光コラボアワード2025」発表！総合満足度は「enひかり」、10Gは「So-net 光」が最優秀賞受賞

IT・デジタル その他
注目記事
「光コラボアワード2025」
  • 「光コラボアワード2025」

　イードは、満足度の高い光コラボサービスを選ぶ「光コラボアワード2025」の結果を発表した。今回の調査は、光コラボレーション利用者2,964人に対して実施。総合満足度では、縁人の提供する「enひかり」が最優秀賞、「AsahiNet 光」が優秀賞を獲得した。

　「enひかり」は総合満足度のほか、「回線スピードの部」「継続意向の部」でも最優秀賞となり、今回の調査でエントリーが目立つ結果となった。また、回線品質の部では「AsahiNet 光」が最優秀賞を、10ギガサービス総合満足度では「So-net 光」が最優秀賞を獲得した。

　ランキング詳細は次の通り。

■総合満足度
最優秀賞：enひかり ・優秀賞：AsahiNet 光

■回線品質の部
最優秀賞：AsahiNet 光 ・優秀賞：enひかり

■回線スピードの部
最優秀賞：enひかり ・優秀賞：とくとくBB光、AsahiNet 光

■カスタマーサポートの部
最優秀賞：AsahiNet 光 ・優秀賞：enひかり

■長期契約の部
最優秀賞：ドコモ光 ・優秀賞：SoftBank 光

■継続意向の部
最優秀賞：enひかり ・優秀賞：ドコモ光

■セキュリティーサービスの部
最優秀賞：ドコモ光 ・優秀賞：SoftBank 光

■オンラインゲームの部（※）
最優秀賞：SoftBank 光、ビッグローブ光

■10ギガサービス総合満足度
最優秀賞：So-net 光 ・優秀賞：ドコモ光

（※）評価基準（各ブランドで回線をオンラインゲームで利用している人数）を満たすブランドが3社のみであり、うち2ブランドが同率で1位となった。このため、最優秀賞のみを発表し、優秀賞の設定は行っていない。


au新サービス「5G Fast Lane」は本当に速い？JR山手線の混雑駅で検証してみた | RBB TODAY
画像
auの5G Fast Laneは混雑時でも速度低下抑制を狙うが、実測では200-300Mbps程度で大きな改善は期待しづらい。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/01/237427.html#cxrecs_s続きを読む »

ティム・クックCEOも握手や写真撮影に応じる！「Apple銀座」リニューアルオープン | RBB TODAY
画像
Apple梅田と銀座の新店舗オープンに多くのファンが行列し、ティム・クックも出席して盛り上げた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/26/237147.html続きを読む »

見る 読む 分かる IT&デジタル 重要キーワード［増補新版］
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
見る 読む 分かる IT＆デジタル 重要キーワード
￥1,663
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ平木》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

格安SIMカード・SIMフリー

IT・デジタルトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top