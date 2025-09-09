中川翔子、“しょこたん流”ディズニーリゾートの楽しみ方を一挙公開！ガイドブックが10月17日発売 | RBB TODAY

10月17日、中川翔子がガイドを務める『Disney Supreme Guide 東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子』（講談社）が発売される。

『Disney Supreme Guide 東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子』（C）講談社

同作は無類のディズニー好きとしても知られている中川が、東京ディズニーリゾートの魅力を余すことなく紹介する。イチオシのアトラクションやおススメポイントを、愛情あふれるコメントとともに掲載。「しょこたん流東京ディズニーリゾートの過ごし方」なども収録されており、ディズニーを深く知るファン必見の内容になっている。

中川がディズニー好きになったのは母の影響だった。母のドナルド愛を聞くうちに、自身もドナルド推しになったという。幼い頃に父を亡くし、母は働いていたため、ひとりで留守番することも多かったが、その寂しさを乗り越える支えとなったのが、夢と勇気を与えてくれたディズニー映画と、母がご褒美に連れて行ってくれたディズニーパークだったと明かしている。

中川は「私に夢と希望を与えてくれたディズニーの世界を、みなさんとご一緒できますように！」とコメントしている。