中川翔子、“しょこたん流”ディズニーリゾートの楽しみ方を一挙公開！ガイドブックが10月17日発売 | RBB TODAY

双子妊娠の中川翔子、34週突入！多数の経験者コメントに「全ての方を尊敬します！」 | RBB TODAY
中川翔子は双子の男の子を妊娠中と報告し、性別や名前の決定に悩みつつ、感謝と期待を表明している。
中川翔子、人気漫画家が描いた“家宝”公開「すごっ！すごっ！すごっ！」「羨ましすぎる」 | RBB TODAY
中川翔子が24日、自身のX（旧Twitter）を更新し、“家宝”をお披露目した。
10月17日、中川翔子がガイドを務める『Disney Supreme Guide 東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子』（講談社）が発売される。
同作は無類のディズニー好きとしても知られている中川が、東京ディズニーリゾートの魅力を余すことなく紹介する。イチオシのアトラクションやおススメポイントを、愛情あふれるコメントとともに掲載。「しょこたん流東京ディズニーリゾートの過ごし方」なども収録されており、ディズニーを深く知るファン必見の内容になっている。
中川がディズニー好きになったのは母の影響だった。母のドナルド愛を聞くうちに、自身もドナルド推しになったという。幼い頃に父を亡くし、母は働いていたため、ひとりで留守番することも多かったが、その寂しさを乗り越える支えとなったのが、夢と勇気を与えてくれたディズニー映画と、母がご褒美に連れて行ってくれたディズニーパークだったと明かしている。
中川は「私に夢と希望を与えてくれたディズニーの世界を、みなさんとご一緒できますように！」とコメントしている。
Disney Supreme Guide 東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子 (Disney in Pocket)
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)