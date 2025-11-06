 【ピックアップ】ネクストブレイクの17歳女優！最近話題の藤﨑ゆみあってどんな子？ | RBB TODAY
【ピックアップ】ネクストブレイクの17歳女優！最近話題の藤﨑ゆみあってどんな子？

「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）
  • 「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）
  • 藤﨑ゆみあ (Photo by Hiroki Watanabe/Getty Images)

　ドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）で注目を集めた若手女優・藤﨑ゆみあ。現在は数々のCMへの出演や初の写真集発売が決定するなど、今最も勢いのある10代女優の一人として話題を呼んでいる。この記事では、そんな藤﨑について紹介する。

ドラマ『最高の教師』で話題になった17歳女優・藤﨑ゆみあ

藤﨑ゆみあ (Photo by Hiroki Watanabe/Getty Images)

　藤﨑は2008年2月16日生まれの17歳で広島県出身。2023年7月期の日本テレビ系ドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』で阿久津由利役を演じ、強烈な印象を残した。同作は、学園を舞台に“教育”と“命”を問う異色の社会派ドラマとして注目され、藤﨑は生徒役ながら存在感を放った。

　2023年8月には『アップトゥボーイ』（ワニブックス）に登場し、等身大の素顔をみせた。同月発売のカルチャー誌『TV Bros. 2023年10月号同居生活特集号』（東京ニュース通信社刊）で、初の雑誌連載を開始するなど、活躍の幅を広げた。さらに同年、第102回全国高等学校サッカー選手権大会／19代目応援マネージャーに就任。過去には広瀬すず、清原果耶、森七菜らが務めてきた“若手女優の登竜門”として知られており、藤﨑もその系譜に名を連ねたことで話題を呼んだ。


大塚製薬、東京メトロ、湖池屋...さまざまな業種のCMにも出演

　2024年にはNetflix映画『パレード』に出演。続く2025年には、Netflixシリーズ『イクサガミ』（11月13日配信）でヒロイン役を務めることが発表されており、演技派としての飛躍が期待されている。また、藤﨑はCM出演も増加している。個別指導塾「スクールIE」や大塚製薬「オロナミンC」、東京メトロ、湖池屋「ピュアポテト」など、幅広い分野での起用が続く。透明感のあるビジュアルと自然体の表情が評価された。


2025年12月に1st写真集発売決定！ギリシャで撮影の“美少女感”あふれるカットも

　さらに、初の写真集『藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）』が12月12日に発売予定（小学館）。写真集撮影はギリシャ・メテオラで敢行された。メテオラはギリシャ語で"中空に浮かぶ"という意味の「メテオロス」に由来し、その名の通りそびえ立つ奇岩の上に修道院が立つ絶景の場所で、ユネスコ世界遺産にも登録されている。自然体のボブヘアに薄手のキャミソールワンピースを着たカットや、持ち前の“美少女感”があふれるカット、17歳とは思えない大人で艶やかなオーラもまとったカットなどが公開されている。2025年12月には藤﨑自身初となるお渡し会イベントが開催予定だ。


《平木昌宏》

