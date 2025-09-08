「こわっ！」ノンスタ井上、美容施術中のショット公開し反響 | RBB TODAY

ノンスタ井上、年下妻と香川旅行＆"初"の夜ゴルフデートにご満悦！「奥さんも大興奮です」 | RBB TODAY
ノンスタ井上夫妻は香川旅行と初のナイターゴルフを楽しみ夫婦仲の良さを披露し、ファンに喜びの声が寄せられた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/02/232655.html続きを読む »
ノンスタ井上、妻から思わぬ不満！意外にモテる伝説に黄信号 | RBB TODAY
NONSTYLE（ノンスタイル）の井上裕介が『トークィーンズ』（フジテレビ）に出演、妻からの思わぬクレームに苦笑いするシーンがあった。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/12/227989.html続きを読む »
お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が7日、自身のアメーバオフィシャルブログを更新。美容鍼の施術中ショットを公開し、「鍼鍼怖いんだけど、やっぱり効くんだよなぁ」と効果を実感する様子を明かした。
この日、「美容鍼」と題してブログを投稿した井上は、「今日は麻布十番に美容鍼を受けに行って来た！！」と報告。顔や頭皮に無数の鍼が刺さり、カラフルなコードが繋がれたインパクト抜群の施術中ショットを披露し、「写真、撮られてる顔こわっ！！そして、色が白～」と自身にツッコミを入れた
さらに、「鍼鍼怖いんだけど、やっぱり効くんだよなぁ」とその効果を語りつつ、「髪の毛のところの鍼なんて、白髪か鍼かわからなくなってる」と自虐も交えてコメント。「美容鍼で歯ぎしりが少しでも良くなればいいなぁ」と、美容だけでなく健康面での改善にも期待を寄せた。
この投稿に、ファンからは「ちょっと怖いんだけど痛くないんですか?」「美容院鍼って歯ぎしりもよくなるんですね」「イケメンさん」「美意識ホントたかっ！」「効果知りたい！！」などの声が寄せられた。