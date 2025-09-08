「こわっ！」ノンスタ井上、美容施術中のショット公開し反響 | RBB TODAY

お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が7日、自身のアメーバオフィシャルブログを更新。美容鍼の施術中ショットを公開し、「鍼鍼怖いんだけど、やっぱり効くんだよなぁ」と効果を実感する様子を明かした。

この日、「美容鍼」と題してブログを投稿した井上は、「今日は麻布十番に美容鍼を受けに行って来た！！」と報告。顔や頭皮に無数の鍼が刺さり、カラフルなコードが繋がれたインパクト抜群の施術中ショットを披露し、「写真、撮られてる顔こわっ！！そして、色が白～」と自身にツッコミを入れた

NONSTYLE井上のポジティブログ Powered by Ameba

さらに、「鍼鍼怖いんだけど、やっぱり効くんだよなぁ」とその効果を語りつつ、「髪の毛のところの鍼なんて、白髪か鍼かわからなくなってる」と自虐も交えてコメント。「美容鍼で歯ぎしりが少しでも良くなればいいなぁ」と、美容だけでなく健康面での改善にも期待を寄せた。

この投稿に、ファンからは「ちょっと怖いんだけど痛くないんですか?」「美容院鍼って歯ぎしりもよくなるんですね」「イケメンさん」「美意識ホントたかっ！」「効果知りたい！！」などの声が寄せられた。