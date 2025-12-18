 内田理央、珍しくミニスカ！オタT着こなす私服コーデ披露 | RBB TODAY
内田理央、珍しくミニスカ！オタT着こなす私服コーデ披露

　17日、女優の内田理央が自身のインスタグラムを更新し、私服ショットを公開した。


　今回の投稿では、「今日の私服。胸にマキマさん　珍しくミニスカだから他は大防寒！」と綴り、人気漫画『チェンソーマン』のキャラクター・マキマがプリントされたTシャツを主役にしたコーディネートを披露。オタクTシャツ（通称：オタT）をおしゃれに着こなし、カメラに向けてポーズを決めている。ボトムスには珍しくミニスカートを合わせ、タイツとブーツ、さらにアウターでしっかりと防寒対策をした、季節感のある私服コーデとなっている。

　この投稿を見たファンからは、「オタTの着こなし！！」「マキマさんTシャツめっちゃ似合います」「ミニスカも映えてる」「全世界の、私服着てる人の中で1番です」など私服コーデを称賛する声が寄せられている。


《平木昌宏》

