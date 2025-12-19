出演者の犯罪歴発覚→引退表明で不透明に…日本リメイクもされた人気韓ドラの続編、局がコメント【全文】 | RBB TODAY

坂口健太郎主演で日本リメイクもされた人気韓国ドラマ『シグナル』の続編に、暗雲が立ち込めている。

そんななか、出演俳優の一連の事態に関して制作側がコメントを発表した。

新ドラマ『シグナル2』を放送するtvNは12月19日、公式コメントを通じて「『シグナル2』は10年間待ってくださった視聴者のみなさんへの思いを込め、2026年夏の公開を目標に真心を尽くして準備してきた作品だ」と伝えた。

続けて「現在の状況に直面した私たちもまた、視聴者のみなさんの失望と心配に深く共感しており、重く痛ましい気持ちだ」としつつ、「『シグナル2』は企画から制作に至るまで、多くのスタッフと俳優、関係者がともに作り上げた作品だ。『シグナル2』が持つ価値を守るため、多少時間がかかったとしても、作品と視聴者のみなさんのための最適な案を見つけるべく、あらゆる努力を尽くす」と述べた。

同作を巡っては最近、メインキャストの一人であるチョ・ジヌンの学生時代の前科が明らかになり、物議を醸した。これを受け、チョ・ジヌンが俳優業からの引退を表明したため、『シグナル2』の放送可否も不透明となった。

（画像＝tvN）『シグナル』ポスター 右がチョ・ジヌン

（写真提供＝OSEN）チョ・ジヌン

tvNの公式コメント全文は以下の通り。

『シグナル2』は10年間待ってくださった視聴者のみなさんへの思いを込め、2026年夏季の公開を目標に真心を尽くして準備してきた作品です。

現在の状況に直面した私たちもまた、視聴者のみなさんの失望と心配に深く共感しており、重く痛ましい気持ちです。

『シグナル2』は企画から制作に至るまで、多くのスタッフと俳優、関係者がともに作り上げた作品です。

『シグナル2』が持つ価値を守るため、多少時間がかかったとしても、作品と視聴者のみなさんのための最適な案を見つけるべく、あらゆる努力を尽くします。

◇チョ・ジヌン プロフィール

1976年4月6日生まれ、本名チョ・ウォンジュン。2004年の映画『マルチュク青春通り』でデビュー。以降、『悪いやつら』（2012）、『最後まで行く』『バトル・オーシャン 海上決戦』（2014）、『お嬢さん』（2016）、『毒戦 BELIEVER』（2018）など幅広いジャンルの映画に出演してきた。また、人気ドラマ『シグナル』（2016）の刑事イ・ジェハン役としても知られる。

