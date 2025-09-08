 サンリオ男子キャラ「はぴだんぶい」がサーティワンアイスケーキに！9月12日より販売開始 | RBB TODAY
サンリオ男子キャラ「はぴだんぶい」がサーティワンアイスケーキに！9月12日より販売開始

はぴだんぶい パレット６　4,000円(税込)©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662030
　サーティワン アイスクリームは9月12日から「はぴだんぶい パレット6」を発売する。今年結成5周年を迎えるサンリオの6人組の男の子キャラクターユニット「はぴだんぶい」がサーティワンに初登場。「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味を込めて結成された彼らが、カッコよくダンスをしているようなイメージのアイスクリームケーキが登場する。

　チョコレートプレートはカラフルで動きが出るようなキャラクターたちのデザインとなっている。ダンスしたときのポップな印象が出るように大小さまざまなサイズのホイップクリームを絞った。

バッドばつ丸　ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート（チョコレートスポンジ）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662030
タキシードサム　ラブポーションサーティワン（チョコレートスポンジ）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662030
ポチャッコ　ジャモカアーモンドファッジ＋バニラ（チョコレートスポンジ）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662030

　フレーバーは各キャラクターのイメージに合った人気フレーバーをラインナップした。バッドばつ丸はダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート、タキシードサムはラブポーションサーティワン、ポチャッコはジャモカアーモンドファッジ+バニラ、ハンギョドンはポッピングシャワー、あひるのペックルはホワイトチョコレート×バニラ、けろけろけろっぴはベリーベリーストロベリー+ピスタチオ+チョコレートチップとなっている。

ハンギョドン　ポッピングシャワー（ホワイトスポンジ）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662030
あひるのペックル　ホワイトチョコレート×バニラ（ホワイトスポンジ）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662030
けろけろけろっぴ　ベリーベリーストロベリー＋ピスタチオ＋チョコレートチップ（ホワイトスポンジ）©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662030

　フィルムと台紙もオリジナルデザインとなっている。フィルムには、たくさん歩いて、アイスクリームを食べて、楽しく遊んでいるみんなが描かれている。台紙では、ダンスをしたりたくさん遊んで眠くなっちゃったみんながお昼寝中の様子が描かれている。

フィルムには、たくさん歩いて、アイスクリームを食べて、楽しく遊んでいるみんなが©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662030
台紙では、ダンスをしたりたくさん遊んで眠くなっちゃったみんながお昼寝中…©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662030

　商品名は「はぴだんぶい パレット6」で、価格は4000円。サイズは直径約16センチ×高さ約5センチ。9月12日から数量限定で販売する。


《村上弥生》

