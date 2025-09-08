 ももクロ・玉井詩織、初写真集2冊が重版決定！本人も驚き「逆にプレゼントを頂いてしまった」 | RBB TODAY
ももクロ・玉井詩織、初写真集2冊が重版決定！本人も驚き「逆にプレゼントを頂いてしまった」

ももクロ・玉井詩織『たまゆら』（C）SDP
　ももいろクローバーZのメンバーとして活躍する玉井詩織が、芸能活動20周年と30歳を迎えた記念として、初となる写真集2作『たまゆら』『しおどき』を8月27日に同時発売した。発売からわずか1週間で両作品とも重版が決定し、オリコン週間BOOKランキングジャンル別「写真集」部門で『たまゆら』が1位、『しおどき』が2位を獲得している。

ももクロ・玉井詩織『たまゆら』（C）SDP

　『たまゆら』は、玉井本人がかねてより憧れていたベトナム南部ホーチミンと離島・フーコック島で撮影された作品。「ベトナム最後の楽園」と称されるフーコック島の美しい景色の中で、現地での旅を楽しむキュートな笑顔から息を呑むほどの美しさを放つ艶やかなカットまで、自然体な美しさが収められている。

ももクロ・玉井詩織『たまゆら』（C）SDP

　一方『しおどき』は、大ヒットドラマ「silent」「いちばんすきな花」を手がけた脚本家・生方美久氏と世界で活躍する写真家・濱田英明氏とのコラボレーション作品。生方氏が同作のために書き下ろしたオリジナルストーリーをベースに、3つの異なる物語の主人公キャラクターを演じ分け、アイドルとしての顔とは異なる女優としての新たな魅力が引き出されている。

ももクロ・玉井詩織『たまゆら』（C）SDP

　玉井は重版決定について「なんと！写真集が1位2位、そして重版も決定いたしました！たくさんの方に手に取っていただけてとても嬉しいです。節目の年に皆様への感謝の気持ちを込めたプレゼントの気持ちで発売させてもらったのですが逆にプレゼントを頂いてしまったようです。まだまだ多くの方に届くといいなと思っています！引き続き『たまゆら』『しおどき』をよろしくお願いします！」とコメントした。


