大原優乃、上品なキャミドレス姿で魅力全開！映画イベントの前夜祭オフショを披露 | RBB TODAY

6日、女優でタレントの大原優乃がインスタグラムを更新し、出演する映画『天文館探偵物語』の前夜祭イベントでのオフショットを公開した。

大原優乃（写真は大原優乃の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

映画『天文館探偵物語』は鹿児島市の繁華街「天文館」を舞台に、バーテンダー兼探偵の主人公が、再開発を巡る巨大な陰謀と人々の絆に巻き込まれる物語。主演をtimelesz・寺西拓人が演じ、大原はシングルマザーの橋口凪役を演じる。

今回、大原は淡いクリーム色に繊細な花柄があしらわれた、上品なキャミソールタイプのロングドレス姿を投稿。ホテルの廊下でドレスの裾をふわりとなびかせながら満面の笑みを見せる姿や、ベッドの上でリラックスして座る様子などが収められている。また、床に座り込み、頬に手を添えてアンニュイな視線を送るカットや、凛とした美しい横顔を捉えた1枚など、大原の透明感あふれる美しさと、大人っぽい魅力が詰まった写真を複数枚投稿している。

あわせて大原は「昨日は、前夜祭イベントでした」と報告。12月5日に全国公開された映画『天文館探偵物語』に触れ、作品への想いを綴っている。大原は、自身の故郷・鹿児島が舞台であることから、「故郷で芝居をするという目標を叶えてくれた、私にとっても特別な作品」と吐露。「この街だからこそ生まれる空気や温度を、ぜひ劇場で感じていただきたいです！」とファンへ呼びかけた。

この投稿に、「ゆうのちゃん、可愛いすぎるよ！しかも綺麗～」「綺麗なドレス姿で、目が癒される、、」「綺麗ですね、お姫様のようです」「天使いるやん」など絶賛の声が寄せられている。