おばたのお兄さん、2歳息子の誕生日に“男二人旅”へ！成長した子どもの姿に「パパそっくり」の声 | RBB TODAY

お笑い芸人・おばたのお兄さんが7日、アメーバオフィシャルブログを更新。2歳になった息子と2人きりで新幹線に乗り、地元・新潟を訪れた“夏休みの大冒険”を振り返った。

この日、「僕と息子の夏休み。2人きりの大冒険！」と題してブログを更新したおばたは、絵文字を交えながら「先日、新幹線に乗って息子と二人きりで地元新潟に行ってきました！」と報告。この日はちょうど息子の誕生日でもあり、「朝、息子にサプライズをしてそのまま新潟へ！」と笑顔あふれる時間を過ごしたことを明かし、夏祭りの露店が並ぶ通りを歩く親子ショットや、階段に腰掛けておそろいのポーズを取る姿、息子の誕生日を祝うカラフルな飾り付けの前で風船を手に笑顔を見せる家族写真などが公開した。

一方で「とーーーーーっても大変な旅でした 笑」ともつづり、その全貌は自身のYouTubeチャンネルで公開していることも紹介。「息子の心の成長が見られて嬉しいです」と父としての喜びもつづった。最後には「今週も1週間お疲れ様でした！！明日からまた頑張りましょー！！」とファンにメッセージを送り、ブログを締めくくった。

この投稿にファンから「HBDの歌も上手いし、おふざけも上手いし、やんちゃだけどちゃんと空気読めるし将来有望」「パパそっくりになってきましたね」「2歳おめでとう」「男二人旅おつかれさまでした！」「息子ちゃんもちゅかれたねーでもパパと楽しかったね」「いつも仲良し家族で憧れ」「めちゃくちゃかわいい！」「見てるだけで癒される！」「これは、間違いなく大人になってもイケメンだ」などの声が寄せられている。

おばたと妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーは2018年3月30日に結婚を発表。2023年8月27日には第1子となる長男が誕生した。

