スタバ、新作フラペチーノ「洋なし 生キャラメル」が登場！9月10日より販売 | RBB TODAY

スタバ、新作フラペチーノ「洋なし 生キャラメル」が登場！9月10日より販売

　スターバックス コーヒー ジャパンは9月10日から「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」を全国のスターバックス店舗で販売する。

　同作は芳醇な味わいの洋なし果肉とコク深い生キャラメルが艶めきとろけ合うスイーツ感覚の一杯だ。シャキとした食感の芳醇な洋なし果肉と甘みとコクのある生キャラメルを合わせたソースに、洋なしベースとミルクのフラペチーノを合わせた。ホイップクリームの上に山形県産のラ・フランスの果汁を使用したソースをトッピングし、香りとともに贅沢気分を味わえる。

　また、同日には「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」も登場する。価格は「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」がTALLサイズのみで、テイクアウト687円、店内利用700円。「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」はテイクアウト520円、店内利用530円。

洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ

　販売期間は9月10日から。一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。取り扱い店舗は全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）。


《村上弥生》

