LE SSERAFIM、BTSに続く栄誉！米有名番組『アメリカズ・ゴット・タレント』に出演決定 | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMが、アメリカの有名番組『アメリカズ・ゴット・タレント』に出演する。

去る9月5日、アメリカのNBCを代表するオーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』は、公式SNSを通じて、LE SSERAFIMが来る11日の放送でパフォーマンスを披露すると明らかにした。

同番組に韓国の歌手がパフォーマーとして登場するのは、ボーイズグループBTSに続き、LE SSERAFIMが2番目だ。5人のメンバーは、“パフォーマンスのプロ”らしいステージで視聴者を魅了する予定だ。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

『アメリカズ・ゴット・タレント』は才能ある人々が、歌、ダンス、魔術、モノマネなどを披露して競うオーディション番組で、今年で20シーズン目を迎えた。

なお、LE SSERAFIMは9月4日のニューアーク公演を皮切りに北米ツアー「2025 LESSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN NORTH AMERICA」を開催中だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

■【写真】ユンジン、"入浴SHOT"など飾らない近況

■【写真】カズハ、引き締まった美ウエスト

■【写真】直視できない…宮脇咲良、胸元ざっくりドレス姿