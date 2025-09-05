ミッキー＆くまのプーさんがおせちに！ベルメゾン、「ディズニーデザインおせち」予約販売中 | RBB TODAY

千趣会の通販事業ベルメゾンが、毎年好評の「ディズニーデザインおせち」2026年度版の予約販売している。

2026年度版では、映画『ファンタジア』の公開85周年を記念した今年度限定アートを施したおせち・三段重「ファンタジア」、木製のお重にミッキー&フレンズをデザインした和の雰囲気のおせち・特段重「ミッキー&フレンズ」、くまのプーさんとピグレットが仲良く抱き合う姿を描いたおせち・三段重「くまのプーさん」の3種類を展開する。

ベルメゾンの「ディズニーデザインおせち」© Disney © Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

いずれも4人前を目安としたサイズ感で、家族での団らんはもちろん、親族や友人との集いなど新年の食卓に彩りを添える特別なおせちとなっている。

今年は、昨年のアンケートで好評だった最中お吸い物を「ミッキー&フレンズ」と「くまのプーさん」に付属し、「ファンタジア」にはミッキー型の小皿を付属する。おせち・三段重「ファンタジア」は、映画『ファンタジア』公開85周年を記念した今年度限定の特別な三段重だ。ファンタジアのアートを描いたミッキーのフェイス型重箱の中に、47品目51種の和と洋の食材をバランス良く盛り込んだ。『ファンタジア』の限定アートを使用したミッキー型の小皿や風呂敷、祝い箸も付属する。

おせち・特段重「ミッキー&フレンズ」は、ミッキー&フレンズが集合した木製の重箱の中に和洋折衷のお料理47品目51種を1段に盛り込んだ、食卓が華やかになる特段重だ。4種類のオリジナルデザインの最中お吸い物と祝い箸も付属する。

おせち・三段重「くまのプーさん」は、プーさんとピグレットが抱き合っている仲睦まじい様子のアートをデザインした重箱に、つぶ貝雲丹焼などの45品目48種の高級感ある食材を盛り込んだ大人向けの豪華なおせちだ。重箱のデザインに合わせた風呂敷と最中お吸い物と祝い箸も付属する。

キャンペーンについては、2025年8月25日から9月30日までの期間限定で、5%割引が適用される早期割引キャンペーンを実施する。