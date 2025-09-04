「正直悔しくて」日向坂46 5期生・下田衣珠季が号泣...“おもてなし会”舞台裏ダイジェスト映像が公開 | RBB TODAY

4日、日向坂46の公式YouTubeチャンネルが投稿を更新。今年5月に国立代々木競技場第一体育館で行われた5期生「おもてなし会」の舞台裏映像を公開した。

今回の動画は、9月17日に発売される15thシングル「お願いバッハ！」TYPE-Bに収録される特典映像のダイジェスト版。加入後初めてのワンマンライブ形式イベントとなった「おもてなし会」に向けた練習風景や、5期生へのインタビューが収録されている。

インタビューで5期生 下田衣珠季は「ずっと日向坂の中で、吹奏楽部的なことをやりたいって思っていたので、それが5期生のみんなとできて嬉しい」と心境を吐露。映像では、5期生が弦楽器や金管楽器を演奏する様子も映し出された。続けて「その反面、やばいっていうか。正直悔しくて、ずっと」と語ると、思わず号泣。「私がここにいる理由を見ててくれって思います」とコメントする場面では、下田が振り付け練習に打ち込む姿が重ねられていた。

そのほか、ダイジェスト映像では他の5期生へのインタビューやリハーサル風景、本番当日の様子なども紹介されていた。

※日向坂46 15thシングル「お願いバッハ！」特典映像 ひなたの裏側～the other side of HINATA～＜五期生 おもてなし会編＞ダイジェスト映像



