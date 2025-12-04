すき家、3,500円分のクーポン＆オリジナルグッズが付いたお得な福袋が26日発売！ | RBB TODAY

牛丼チェーン店「すき家」が、オリジナルデザイングッズとクーポン券が入った「SMILE BOX 2026」を店舗・数量限定で販売する。12月26日午前10時から全国1985店舗で販売を開始する。価格は税込3500円だ。

すき家の福袋「SMILE BOX 2026」

店頭で販売する「SMILE BOX 2026」には、3500円分のクーポンに加え、すき家オリジナルのブランケットやスープマグ、木製スプーンが入っている。

ブランケットは約W100×H70cmの大判サイズで、温かみのあるブラウンカラー。ふんわりとした優しい肌触りで、足を覆うことができるくらいの大きさだ。寒い季節に大活躍する。

すき家オリジナル ブランケット（約W100×H70cm）

スープマグは両面に施されたオリジナルデザインのイラストが目を引く、可愛らしいスープマグだ。150～200mlのスープが余裕を持って入るサイズ感で、厚手の陶器製のためスープが冷めにくく、温かいものをおいしく楽しめる。

すき家オリジナル スープマグ（本体：約Φ10.4×H6.5cm、取っ手：約3cm）

木製マルチスプーンは天然のブナの木を使った、口当たりが滑らかなスプーンだ。さじの部分を四角い形状にすることで、ごはん粒をすくいやすくした。牛丼やカレーをはじめ、さまざまな料理を食べる際にマルチに活躍する。

すき家オリジナル 木製マルチスプーン（約W3.5×H19cm）

クーポン券は3500円分で、200円×15枚、100円×5枚の構成。全国のすき家で利用できる。有効期間は2025年12月26日から2026年6月30日まで。メイン商品1点につき1枚まで利用可能で、テイクアウトでも使える。

公式通販サイト「ゼンショーネットストア」では、さらに箸置きと500円分のクーポンを追加した特別版を税込4000円で販売する。特別版は12月23日午前10時より予約開始だ。

すき家オリジナル どんぶり箸置き（約W5×H3.7cm、2個セット）

どんぶり箸置きは約W5×H3.7cmで2個セット。すき家のロゴカラーをあしらった、どんぶり型の箸置きだ。少し大きめのサイズで、お箸に加え、セットの木製スプーンも置くことができる。2個セットのため、家族や友人と一緒に使える。特別版のみに付く。特別版のクーポン券は4000円分で、200円×20枚の構成となる。

すき家の福袋「SMILE BOX 2026」公式通販サイト限定 特別版：税込4,000円

数量限定での販売で、なくなり次第終了する。店舗販売分の購入は1人5個まで、特別版の購入は1人6個までとなっている。