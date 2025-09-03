 創業170年の老舗料亭「下鴨茶寮」が“西京焼き弁当”を本日より発売！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

創業170年の老舗料亭「下鴨茶寮」が“西京焼き弁当”を本日より発売！

ライフ グルメ
注目記事
下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当＜銀だら＞
  • 下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当＜銀だら＞
  • 下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当シリーズ
  • 下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当＜鶏＞
  • 下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当＜牛＞

　創業170年を迎える京都の老舗料亭「下鴨茶寮」が、9月3日より新シリーズ「料亭の西京焼き弁当」の第一弾として「銀だら」を発売する。

下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当シリーズ

　西京焼きは、京都伝統の白味噌を用いた「西京床」に旬の素材を漬け込み、香ばしく焼き上げることで、まろやかな甘みと素材の旨味が調和する一品だ。味噌に漬け込むことで身はしっとりと柔らかく、旨みも凝縮される。焼き上げる際の芳しい香りも「ご馳走」のひとつだ。

　銀だらに続き、牛・鶏の西京焼き弁当も順次登場予定だ。それぞれの素材に合わせて、味噌の甘みと塩気が肉の旨味を引き立て、脂のコクと白味噌のまろやかさが合わさることで、上品で奥行きのある味わいに仕上がる。

下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当＜鶏＞
下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当＜牛＞

　西京味噌に含まれる麹や塩分が肉をほどよく熟成させ、牛肉はよりジューシーに、鶏肉はしっとり柔らかくなる。焼き上げた際には、味噌の焦げる甘い香りと肉の脂の香ばしさが絡み合い、京料理らしい照りと芳香が食欲をそそる。

　販売は関西では近鉄百貨店上本町店・阿倍野店、阪神百貨店梅田店、大丸京都店、ジェイアール京都伊勢丹店で、関東では松屋銀座店で行う。価格は銀だら・鶏が各1296円、牛が1620円（税込）。下鴨茶寮のお弁当ご予約サイトでも予約を受け付けている。


東京カレンダー 2025年 10月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
リュウジ式至高のレシピ 人生でいちばん美味しい！ 基本の料理100
￥1,683
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《小松暁子》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top