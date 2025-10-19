『魔法のランプにお願い』スジ、バレエ姿を披露。優雅に開脚ポーズも【PHOTO】 | RBB TODAY

ドラマ『魔法のランプにお願い』に主演した女優スジが、バレエ姿の近況を公開した。

10月18日、スジは自身のSNSに「バレエたち」という文とともに数枚の写真を掲載した。

公開された写真の中でスジはバレエ服を着てきちんとまとめたシニヨンヘアで練習室の鏡の前に座っている。独歩的な美貌と直角の肩のラインで優雅なバレエ姿を披露した。また脚を180度にストレッチし、柔軟性までアピールした。

(写真=スジInstagram)

投稿を見たヘリは「チバレラー」と愉快なコメントを残した。ネットユーザーたちは「姿勢もとてもきれいで美しい」「この世を一人で生きているお姉さん」などの反応を見せた。

(写真=スジInstagram)

◇ペ・スジ プロフィール

1994年10月10日生まれ。2010年デビューのガールズグループ「missA」のメンバーとして、K-POP界の最前線を駆け抜けた。2011年にドラマ『ドリームハイ』で女優デビュー。特に2012年公開の映画『建築学概論』では、“国民の初恋”と称されるほどの人気を得た。2017年12月のmissA解散後も女優としての活躍は目覚ましく、ドラマ『九家の書』『Vagabond/バガボンド』『スタートアップ：夢の扉』『アンナ』『イ・ドゥナ!』、映画『花、香る歌』『白頭山大噴火』などに出演した。

