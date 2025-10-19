K-POPガールズグループ日本人メンバーの韓国語に絶賛の嵐!! ILLIT・モカが話題 | RBB TODAY

ガールズグループILLITのモカが韓国の人気バラエティ『知ってるお兄さん』で多彩な魅力を発揮した。

モカは10月18日に放送されたJTBCバラエティ番組『知ってるお兄さん』の「帰ってきた知ってる韓国語対決」特集に外国人転校生として出演した。

日本出身のモカは韓国文化に完全に溶け込んだ姿で注目を集めた。流暢な韓国語実力で「キム・モカ」という愛称を得た彼女は、韓国語クイズにも積極的に挑戦し活躍した。また「日本での活動を終えて戻ってきたが、韓国料理が本当に恋しかった」と話し、韓国好みの味覚を証明して外国人転校生たちの共感を得た。

(画像=JTBC『知ってるお兄さん』)

ステージ上では見せたことのなかった新しい一面も目立った。モカは一輪車を巧みに乗りこなしながら登場し、セット場を自由自在に走り回って優れた運動神経を披露し、出演陣から感嘆の声があがった。続くコーナーでは、日本語で広告やドラマの名場面を愛らしく再現し、笑顔を誘った。

放送の終わりにモカは「久しぶりに『知ってるお兄さん』に来られてうれしかった。一人でバラエティ番組に出演するのは初めてだったが、たくさん助けてくださって感謝している」と感想を伝えた。

一方、モカが所属するILLITは11月のカムバックとファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY ENCORE」の開催を控えている。所属するBELIFT LABによると、来月11月8日～9日にソウル松坡区のオリンピック公園オリンピックホールで行われるこの公演は、先行予約オープン当日に早々と完売し、ILLITのチケットパワーを証明した。

◇モカ プロフィール

2004年10月8日生まれ。本名、境萌花（さかいもか）。福岡県出身。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で事務所選択を受けて、ILLITのメンバーとしてデビューを果たした。“コンセプト消化力”が高く、デビュー曲『Magnetic』のチッケム動画は再生回数135万回を突破し、圧倒的な注目を集めた。面倒見がいいことから“ILLITのお母さん”と呼ばれる一面も。

