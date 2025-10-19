IVEウォニョンの韓服姿に「信じられない美貌」「本物の姫みたい」【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループIVEのチャン・ウォニョンが優雅な韓服姿を披露した。

10月18日、チャン・ウォニョンの公式SNSには「2025 ㅊ ㅈ ㅃㅈㅅㅇ♡」という文章とともに数枚の写真が掲載された。

この頭文字は最近公開されたAPEC広報映像『駐車場で起きたこと』でチャン・ウォニョンが残したセリフ「2025年、車を少しどかしてください」を指すものと思われる。

公開された写真の中でチャン・ウォニョンは白いチョゴリとアプリコット色のスカートで構成された韓服を美しく着こなし、清楚な魅力を放っている。髪には繊細な簪やヘアピンを添え、優雅さを完成させた。

(写真=ウォニョンInstagram)

ネットユーザーたちは「信じられない美貌」「本物の姫みたい」「韓服がこんなに似合う人がいる？」「毎日韓服を着てください」など熱い反応を見せた。

(写真=ウォニョンInstagram)

一方、チャン・ウォニョンが所属するIVEは、今月10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで2回目のワールドツアー『SHOW WHAT I AM』の華やかな幕を開ける予定だ。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

