マクドナルド、「月見バーガー」が本日発売！8年ぶりのリニューアル＆新商品5種含む全8商品販売 | RBB TODAY

日本マクドナルドは本日9月3日から10月下旬まで全国のマクドナルド店舗で月見メニューを期間限定で販売する。

マクドナルド「月見」メニュー

注目すべきは、定番の「月見バーガー」は約8年ぶりにリニューアルされることだ。味の決め手となるトマトクリーミーソースを刷新し、トマト感・マヨ感をより感じられるようにしただけでなく、バターの味わいも加わることで、よりクリーミーな味わいに進化した。

また、新商品として「とろ旨すき焼き月見」が登場する。バター風味のふわもち食感のバンズに、まろやかでコク深いすき焼きフィリングが月見と相性抜群の一品となっている。また、夕方5時からの夜マック限定で「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」も提供される。3枚の100%ビーフパティとリニューアルした濃厚なトマトクリーミーソースのボリューム満点な商品だ。

とろ旨すき焼き月見

スイーツ・サイドメニュー・ドリンクでも新作が登場する。「あんバターとおもちの月見パイ」は、つぶ感のあるあんことやわらかい食感のおもちに、新たにバターフィリングを加えた心温まる味わい。「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」は、山梨産のシャインマスカット果汁を使用したフルーティーな秋限定シェイクとなっている。

あんバターとおもちの月見パイ

月見 マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味

人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット」からも新ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」が登場。瀬戸内レモン果汁の爽やかな酸味に、オニオンとガーリックの旨み、そしてキレのあるブラックペッパーが絶妙に調和した後引く美味しさのソースだ。

瀬戸内レモンペッパーソース

また、X（旧Twitter）では複数のキャンペーンも実施予定で、マックカードが当たる抽選企画なども用意。朝から晩まで1日中月見を楽しめる充実のラインアップに仕上がっている。