i-dle・ミヨン、“3年6カ月ぶり”ソロカムバック！11月3日に2ndミニアルバム『MY, Lover』リリース | RBB TODAY

i-dleのミヨンがソロ歌手としてカムバックする。

所属事務所CUBEエンターテインメントは10月20日、i-dleの公式SNSを通じてミヨンの2ndミニアルバム『MY, Lover』のイントロフィルムを公開した。

ミヨンがソロ活動を行うのは、1stミニアルバム『MY』以来およそ3年6カ月ぶりとなる。

イントロフィルムでは、愛の始まりと終わりを行き来する多層的な感情の変化を視覚的に表現。椅子やアイスクリームが溶けていく“熱い恋の始まり”から、雷が鳴り、雨が降り出す“別れの感情”まで、極端な温度差を通して愛のさまざまな表情を描いた。特に、2ndミニアルバムのタイトル『MY, Lover』とともに11月3日18時のリリース日程が公開され、カムバックへの期待感を高めた。

ミヨンの2ndミニアルバム『MY, Lover』は、愛を多角的な視点から描いた作品。2022年にリリースされた1stミニアルバム『MY』で“ミヨン”というソロアーティストの物語を始めた彼女は、今回『MY』シリーズの第2章として、より深みのあるラブソングを届ける予定だ。

ミヨンはこれまで、自作曲のデジタルシングル『Sky Walking』を通じてシンガーソングライターとしての第一歩を踏み出し、さらに今年5月にリリースされたi-dleの8thミニアルバム『We are』の収録曲『Unstoppable』では作詞・作曲にも参加し、音楽的な幅を広げている。

なお、ミヨンの2ndミニアルバム『MY, Lover』は11月3日18時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる予定だ。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。韓国の5人組女性アイドルグループi-dleの一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

