BTS・JINとバラエティ共演も…甲状腺機能低下や“燃え尽き症候群”が囁かれた韓国女優が芸能活動再開 | RBB TODAY

過去にBTS・JINともバラエティ番組で共演したことで知られる女優チ・イェウンが、健康問題による活動休止から復帰することがわかった。

所属事務所CPエンターテインメントの関係者は10月20日、本サイト提携メディア『OSEN』に「チ・イェウンは健康を回復し、本日（10月20日）の『ランニングマン』の収録に参加して活動を再開する。今後も多くの応援をお願いしたい」と伝えた。

これに先立ち、チ・イェウンは8月末より健康上の理由で活動を休止中だった。事務所は当時、「チ・イェウンは9月から回復に専念する予定だ。十分な休養を取り、復帰できるよう必要な支援をすべて行う」と明らかにしていた。

彼女をめぐっては、『ランニングマン』MCを務めるタレントのユ・ジェソクが今月12日放送の『ランニングマン』で「イェウンがバーンアウト（燃え尽き症候群）と関連があると聞いたが、それは違う。現在は一時的な治療中だ」と説明したことがある。

また、一部メディアは関係者の話を通じて、チ・イェウンの活動休止の理由が「甲状腺機能低下症」だと報じていたが、事務所側は「個人の医療情報であるため、正確な確認が難しい点をご理解ください」とコメントしていた。

（写真提供＝OSEN）『キアンの破天荒ゲストハウス』記者会見の様子。左からJIN、キアン84、チ・イェウン

チ・イェウンは1994年7月26日生まれの31歳。韓国芸術総合学校演技科出身で、2017年に演劇でデビュー。その後、Coupang Playのバラエティ番組『SNL KOREA』シリーズで注目を集め、『ランニングマン』（SBS）のレギュラーメンバーに抜擢された。さらにコメディドラマ『会社員たち（原題）』（Coupang Play）や、BTS・JINも出演したNetflix番組『キアンの破天荒ゲストハウス』などにも出演している。

（記事提供＝OSEN）

