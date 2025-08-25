マクドナルド「月見バーガー」が8年ぶりリニューアル！9月3日よりソースがクリーミーになって再登場 | RBB TODAY

日本マクドナルドは9月3日から、定番の「月見バーガー」「チーズ月見」「月見マフィン」に加え、新商品5種を含む全8商品を「月見ファミリー」として全国の店舗で期間限定販売する。

マクドナルド「月見」メニュー

今回の目玉は、8年ぶりにリニューアルした「月見バーガー」だ。味の決め手となるトマトクリーミーソースを刷新し、トマト感・マヨ感をより感じられるようにしただけでなく、バターの味わいも加わることで、よりクリーミーな味わいに進化させた。

月見バーガー

新商品では「とろ旨すき焼き月見」が注目される。バター風味のふわもち食感のバンズに、まろやかでコク深いすき焼きフィリングが月見と相性抜群の一品となっている。

とろ旨すき焼き月見

また、夕方5時からの夜マック限定では「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」も初登場。3枚の100%ビーフパティとリニューアルした濃厚なトマトクリーミーソースのボリューム満点な商品だ。

トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見

スイーツ・サイドメニュー・ドリンクでも新作が揃う。「あんバターとおもちの月見パイ」は、つぶ感のあるあんことやわらかい食感のおもちに、新たにバターフィリングを加えた。「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」は山梨産のシャインマスカット果汁を使用したフルーティーな秋限定シェイクとなる。

あんバターとおもちの月見パイ

月見 マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味

人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット」からも新ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」が登場。瀬戸内レモン果汁の爽やかな酸味に、オニオンとガーリックの旨み、そしてキレのあるブラックペッパーが絶妙に調和した後引く美味しさのソースだ。

瀬戸内レモンペッパーソース

新TVCMでは7年ぶりに楽曲を一新し、エレファントカシマシの名曲「今宵の月のように」を宮本浩次がセルフカバーで新たにレコーディング。宮﨑あおいと柳楽優弥が、仕事や子育てで毎日を忙しく過ごす中で、月見ファミリーの商品からエールを受け取って「心が上を向く」ストーリーに「今宵の月のように」が寄り添う内容となっている。

月見バーガー「今日にエール」篇（30 秒）

