清水尋也逮捕報道を受け所属事務所が声明「報道以上の情報を把握できておりません」 | RBB TODAY

3日、俳優・清水尋也が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたとの報道を受け、所属事務所『オフィス作』が声明を発表した。

同事務所は「弊社所属 清水尋也の報道に関しまして」と題し、「この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。」と謝罪。続けて「弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。」とコメントした。

現在の清水の状況については「今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません。」と説明。今後については「これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます。」とした。

※オフィス作「弊社所属 清水尋也の報道に関しまして」